Souheib Dhaflaoui (th.) og FC Roskilde rykker ned i 2. division. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: FC Roskilde ned i 2. division Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Roskilde ned i 2. division

Sport DAGBLADET - 11. juli 2020 kl. 23:44 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks års hård kamp for at etablere FC Roskilde i toppen af dansk fodbold kuldsejlede lørdag eftermiddag.

Da Hvidovre vandt 2-0 ude over Kolding IF, stod det klart, at FC Roskilde ikke kan indhente Per Frandsens hold, og dermed er der ikke andet at spille for i 1. division end æren i de sidste fire kampe for FCR.

Holdet har 14 point op til Hvidovre, og de kan ikke indhentes, og nu spiller de lyseblåtrøjede spillere for at slutte godt af og muligvis slutte næstsidst, hvis Næstved kan overhales.

Nedrykningen kan ikke siges at være overraskende al den stund, at FC Roskilde på alle måder startede fra baghjul sidste sommer.

I kølvandet på matchfixingsagen, der eksploderede i maj under Christian Lønstrup, skulle der findes en permanent træner til denne sæsons hold.

Valget faldt på Christian Iversen, der i hast kom til Roskilde sidst i juni og overtog stumperne af det hold, der var tilbage efter det massive stop af spillere, der var resultatet af en nødvendig nedskæringsrunde fra ejer Carsten Salomonsson i en spillertrup med lønninger, der ganske enkelt ikke (længere) var penge til.

Spillere på stribe stoppede derfor over sommeren, og hvor nogle havde kontraktudløb 30. juni måtte andre have en check i hånden for at stoppe, og den slags er ikke billigt.

Spillere som Mark Gundelach, Mikkel Thygesen, Emil Nielsen, Patrick da Silva, Andreas Buus, Anders Nielsen, Frederik Schram, Mikkel Nøhr, Daniel Stenderup, Morten Nielsen og Nicolai Vallys stoppede sidste sommer og efterlod spillere som Younes Bakiz, Nicklas Halse, Robert Larsen, Kyle McLagan, Frederik Vang, Andreas Hermansen og Nicolai Jessen tilbage fra 1. divisionstruppen. Her stoppede Larsen og Jessen så undervejs med en skade og en farvel i utide til Jessen.

Ind kom så en række nye og for mange helt ukendte spillere fra forskellige hylder: Marco Priis Jørgensen, Abdoulie Njai, Marcus Gudmann, Mileta Rajovic og Monday Etim var nogle af dem, og dem skulle træner Iversen hurtigt skulle spille sammen inden sæsonstarten allerede 26. juli ude mod Viborg. Ambitionen var at få det nye lavbudgethold og klubben til at blive i 1. division i denne sæson, men fra start så det mere end umuligt ud.

FC Roskilde hentede fire point i de første syv kampe, og derefter blev Iversen skiftet ud med Martin Jungsgaard, der stoppede i serie 2-klubben Hvalsø og nu skulle kaste noget mere tid og energi i trænergerningen i FCR end Iversen formåede.

FCR-ejer Carsten Salomonsson og Martin Jungsgaard har en fælles fortid i Fremad Amager.

For Martin Jungsgaard blev det et gensyn med FC Roskilde og Rådmandshaven efter ni års fravær, og tilbage i 2010 var opgaven også at overleve i rækken.

Dengang lykkedes det, men det gjorde det ikke i denne sæson, hvor FCR var otte point efter Nykøbing FC lige over stregen ved vinterpausen, men nu er FCR altså 14 efter Hvidovre, der ligger til redning.

Det kunne have været meget værre, men så sandelig også meget bedre, for FCR-holdet har i den grad rakt ud efter sejrene i de forløbne uger.

2-0 har holdet ført mod Viborg, Kolding og Nykøbing FC, uden at kunne holde fast, og FCR har ydermere ført i andre kampe, så mange point er blæst op i sommervinden i manglen på medgang og kvalitet, og det har bragt holdet tættere og tættere på nedrykning som tiden er gået efter coronapausen.

Lørdag den 11. juli 2020 blev altså dagen, hvor nedrykningen blev en matematisk realitet på grund af et andet holds resultat i Jylland, og for moderklubben RB06 må det opleves lakonisk netop i en sæson, hvor de endelig lykkedes med at rykke deres 1. hold op i danmarksserien. Glæde og skuffelse på samme tid og samme adresse i Rådmandshaven.

Mens RB kan bygge videre på ds-holdet, er det mere uvist, hvad der kommer til at ske med FC Roskildes divisionshold, når 2. division starter efter sommerferien.

En ny verden venter.