FC Roskilde har opsagt alle i ungdomsafdelingen, og fremover skal holdene spille i RB-regi. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: FC Roskilde lukker ungdomsafdelingen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Roskilde lukker ungdomsafdelingen

Sport DAGBLADET - 29. november 2019 kl. 13:59 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der mangler penge i kassen i FC Roskilde, og det får nu store konsekevnser for klubbens ungdomsafdeling, der er blevet bygget op over de seneste 10 år.

I en mail sendt fra klubbens direktør, Claus Grøndborg, er alle trænere og ledere og ungdomsafdelingen blevet sagt op med øjeblikkelig virkning, og planen er nu at videreføre FCRs ungdomshold i regi af moderklubben RB06.

I skrivelsen hedder det:

»Ungdomsafdelingen har i den seneste tid forsøgt at skaffe balance mellem indtægter og udgifter - bl.a. ved at skaffe ekstra indtægter i form af øget kontingentbetaling samt særlige sponsorater - et arbejde der fortsat foregår, idet målsætningen længe har været at kunne bevare et ungdomselitearbejde på uforandret niveau.«

»Desværre er situationen i FC Roskilde i dag, at vi ikke længere kan afvente resultatet af disse initiativer og dermed friholde ungdomsafdelingen for besparelser og større ændringer, da der ganske enkelt ikke er et økonomisk råderum i FC Roskilde til at drive en uændret ungdomsafdeling videre - det vil ikke være økonomisk forsvarligt.«

Videre:

»Det er derfor med stor beklagelse, at vi må meddele, at vi i et rekonstruktionsforsøg ser os nødsaget til at opsige samtlige ansatte trænere, assistenttrænere m.fl. i FC Roskilde Ungdom og så derefter i samarbejde med RB06 få etableret et andet organisatorisk set-up for FC Roskilde Ungdom. Dvs. at der vil blive tilbudt genansættelse til langt hovedparten af de nuværende trænere m.fl., men desværre nok på andre vilkår end i dag, da det vil være et ufravigeligt krav, at FC Roskilde Ungdom skal være omkostningsneutral for FC Roskilde A/S,« lyder det i mailen.

Den slutter:

»Der vil i den kommende periode være drøftelser med de enkelte berørte og drøftelser på tværs af FC Roskilde og RB06 om, hvordan det fremtidige set-up vil komme til at være. Denne rekonstruktion er vi bekendt med vil få betydning for FC Roskilde Ungdom i licenssystemet, hvor det nok ikke vil være realistisk, at vi fortsat kan bevare vores stjernenominering - og dermed vores sportslige indrangering.

Det er vigtigt at understrege, at skulle der blive iværksat initiativer, der kan generere tilstrækkelige indtægter til at dække omkostningerne i ungdomsafdelingen, således at den bliver omkostningsneutral for FC Roskilde, er FC Roskildes bestyrelse indstillet på at rulle såvel opsigelser som andre tiltag tilbage.

Til information er den nuværende årlige nettoomkostning ved at drive FC Roskilde Ungdom på ca. kr. 1,2 mio., hvilket der ikke er basis for at allokere i FC Roskildes budget, da især sponsorindtægterne gennem det seneste år er faldet i størrelsesorden 25%.«

De berørte i FC Roskildes ungdomsafdeling er blandt andet Per Henning Jensen, Jan Lenander, U19-træner Søren Sørensen og alle andre trænere og assistenttrænere.