FC Roskilde lagde blødt ud

07. juli 2021
Af Jeppe Lodberg

Der var ingen - hverken nye eller gamle spillere, der brokkede sig det mindste over, at FC Roskildes cheftræner Michael Jørgensen foreslog, at den første træning efter en kort sommerferie startede i omklædningsrummet tirsdag ved eftermiddagste-tide.

Ingen af dem havde nemlig fået redningsvest med hjemmefra, og en sådan samt dykkermasker havde været nødvendige rekvisitter, hvis spillerne skulle have fået noget ud af det på træningsbanen i det eklatante møgvejr, der åbenbarede sig dér lidt i 17.00.

Regnen piskede ned i en grad, at man fra tribunen knapt kunne stadionbanen - som så i øvrigt ikke er værd at aste mange blikke på, da der har været sygdom i græsset henover den ellers tørre sommer, så der er gigantiske nøgne pletter overalt på plænen.

En håndfuld spillere - Frederik Vang, Jannik Skov, Sebastian Elvang og Andreas Chabert samt Benjamin Lund, der er hentet til venstre back-plads i B93 - havde fået lov at forlænge sommerferien en smule.

En større håndfuld er der sagt farvel til i sommerens løb - Daniel Jørgensen, Mehmet Coskun, Victor Guldbrandsen, Henrik Ravensbeck, Jakob Skovgaard, Oliver Lauritsen og Marc Nybye - så de var der heller ikke.

Det var heller ikke Philip Rasmussen og Casper Grening - hvor førstnævnte snakker stadig med sportschef Anders Theil om at fortsætte. Greningskal efter alt at dømme til USA, hvor han er blevet tilbudt et scholarship på Kentucky Univercity - sammen med Oliver Juul, der dog knoklede løs sammen med »resterne« af holdkammeraterne fra sidste nedrykningssæson i 2. division og de nye.

For dem var der også en del af - nye spillere, startende bagfra med keeper Frederik Mehder, hvis skifte fra Skovshoved dog ikke endeligt er på plads.

Det er det for højre back Mikkel Nielsen og midtbanegeneral Nicklas Bjerre Schmidt fra Hvidovre, for midtbanespilleren Mathias »Mac« Christensen, der er kommet til fra FC Helsingør og for midtstopper Mike Mortensen, som efter 11 års fravær er kommet hjem til barndomsklubben for at være spillende assistentræner.

Et comeback, der også betyder farvel til den hidtidige assistent Søren Sørensen.

Med til første træning var også Sebastian Avanzini, men det var blot for at holde sig i gang, mens den tidligere Michael Jørgensen-spiller fra Skovshoved-tiden venter på at skrive under med en og større klub efter udløb i Hvidovre.

Patrick Mathiesen vil derimod hjertens gerne til FC Roskilde efter at være rykket op til danmarksserien med AaBs andethold som venstre back. Og endelig var også Solrød FC's topscorer Rasmus Lytsen på banen for at se, om FC Roskilde og 3. division er noget for ham, om han er noget for Michael Jørgensen, og om han i det hele taget kan følge med.

Det gik meget godt, selv om der var bold med og fart på i alle øvelser i regnvejret, som lige så stille stilnede af og faktisk endte i let solskin i de sidste minutter af halvanden times træning. Kun halvanden times effektiv træning.

- Den klart korteste træning i min tid i Roskilde. Der går ikke lang tid, før vi nemt kan komme en halv time mere på, lovede Michael Jørgensen sin flok, som snarest suppleres med endnu en midtstopper, Sebastian Fischer fra Avarta.

