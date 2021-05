FC Roskilde i gavehumør

FC Roskilde havde så klart chancerne for at hive en sejr med hjem fra Galdsaxe stadion, da helt sortklædte mandag eftermiddag var på besøg hos AB.

Reservekeeper Conrad Kromann hold roskildenserne inde i kampen med et par fine redninger i første halvdel af anden halvleg, hvor Roskilde naturligvis satsede (endnu) mere fremad og så gav enkelte omstillinger. Og midtvejs frem mod sidste fløjt var der hjælp, da den tidligere FC Roskilde-spiller Mathias Kisum så direkte rødt for at sparke let ud efter Kromann, da denne netop havde afværgret hans friløber. To minutter nåede indhopper Kisum at få, inden han kunne luske skamfuldt ud af igen.