Blandt andre Mikkel Thygesen og Morten Nielsen skulle betales ud af FC Roskilde i sommeren 2019. Foto: Anders Kamper

FC Roskilde har tabt 16 mio. kr. på otte år

Sport DAGBLADET - 05. maj 2020 kl. 22:30 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De sidste mange år har FC Roskilde kørt med underskud, og 2019 blev ingen undtagelse i den retning.

Carsten Salomonssons første år som ejer af klubben endte med et minus på 6,4 millioner kroner i et år, hvor klubben blev reddet fra konkurs sidst i marts, matchfixing-sagen eksploderede i maj, inden der skulle skæres i spillerlønninger over sommeren for at komme i balance på driften i efteråret.

I alt har FC Roskilde tabt 12 millioner på to år og 16 millioner på otte, egenkapitalen er væk (er i minus otte mio. kr.), og der er tvivl om virksomhedens fortsatte drift, lyder det i revisorens bemærkninger.

Klubben omsatte for 8,5 millioner kroner i 2019 mod 13,5 i 2018, og de samlede lønninger i 2019 landede på ni mio. kr. mod 10,5 i 2018. Over sommeren blev udgifterne til løn altså skåret med halvanden mio. kr., og det kostede FCR dyrt at skille sig af med spillere som Mikkel Thygesen og Morten Nielsen, der fik en sum penge i hånden for at stoppe i klubben, før deres kontrakter udløb.

At FC Roskilde ikke har kurs mod en konkurs netop nu skyldes, at modervirksomheden CS Holding skyder 7,4 mio. kr. ind i klubben som ansvarlig lånekapital, og dertil er der givet tilsagn om flere penge, så udgifterne kan betales.

Carsten Salomonsson er ikke tilfreds med regnskabet, men konstaterer, at det var dyrt at ændre de lange og dyre kontrakter. Et slagsmål, han tog sidste sommer.

- Det er som ventet. 2. halvår af 2019 var godt på den måde, at det var væsentligt bedre end første halvår.

Vi er kommet ned på det lønniveau, jeg vil, og det er omkring 200.000 kroner om måneden, hvor det før var 700.000 kr. Det er ikke noget, man vil, men det er man tvunget til, når indtægterne ikke er der. Først i år slår det igennem, for vi skulle have spillerne ud af de lange og dyre kontrakter, siger klubejeren.

Fakta FC Roskildes resultater de seneste år, hvor der er tabt over 16 mio. kroner.

2019: -6,4 mio. kr.

2018: - 5,5 mio.kr.

2017: - 1,8 mio. kr.

2016: - 922.000 kr.

2014/15: - 589.000 kr.

2013/14:- 308.000 kr.

2012/13: - 380.000 kr.

2011/12: -538.000 kr. I år budgetteres der med et nul på bundlinjen, så der er balance mellem indtægter og udgifter.

- Det skal vi gerne ramme i år, men det afhænger af, hvad der sker med coronakrisen. Det er der jo ingen, der ved, og måske har vi kun set toppen af isbjerget. Det er et mareridt for os alle, og sponsorater er jo en af de ting, virksomheder kan skære væk. Det håber jeg ikke, men jeg er også realistisk. Vi har ikke været rundt hos vores (sponsorer) endnu, men vi har talt med mange, og nogen mærker krisen meget og andre mærker den ikke, siger Carsten Salomonsson.

- Hvis vi rammer nul efter det her år, så er jeg meget tilfreds.

I bakspejlet blev 2019 noget hårdere, end Carsten Salomonsson havde ventet, da han overtog klubben sidst i marts efter en feberredning, hvor en konkurs blev afværget og april-lønnen kunne udbetales i sidste øjeblik.

- Det har det, og også fordi der har været en masse andre sager, der har taget tid og opmærksomhed. Jeg har været tvunget til at koncentrere mig om en masse andre ting end at rette økonomien op. Det har været rigtig, rigtig irriterende.

I regnskabet rejses der tvivl om den fremtidige drift af FCR, og det samme gør Salomonsson, uden dog at male situationen helt sort.

- Hvis alle dem, der skal støtte os, ikke kan mere, så er der tvivl om fremtiden. Ingen aner jo, hvad der sker, men jeg tror, det bliver svært til efteråret, og det gælder alle. Alle kan jo mærke det, siger »Salle«.

Der er ikke budgetteret med hverken en forbliven i 1. division eller nedrykning.

- Jeg håber, at der bliver spillet kampe, men der er mange scenarier. Hvis vi ikke kommer i gang, så er det spændende at se, hvad der sker med op- og nedrykning. Vi er nu indrettet sådan, at vi kan styre kontrakterne efter, om vi rykker ned eller ikke. Vi kan regulere dem ud fra det, og det var målet, så vi ikke står med lange kontrakter til kæmpe beløb. Vi må sætte tæring efter næring, og hvis der ikke er penge til de nuværende spillere i 2. division, så må vi finde nogle andre. Længere er den ikke.

I noterne er der nævnt 1,6 mio. kr. i såkaldte transferforpligtelser (sidste år var de på 8,9 mio. kr.), og det handler om, at ejerkredsen Friends of Roskilde som led i en gammel aftale skal have en del indtægterne, hvis der sælges spillere.