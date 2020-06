FC Roskilde var foran 2-0 i Kolding og fik et point med hjem. Foto: Mie Neel

FC Roskilde fik point i Kolding

FC Roskilde fortsætter med at bide godt fra sig fra sidstepladsen i 1. division.

I søndags fik holdet 2-2 til sidst mod HB Køge, og i aftes chokerede holdet i Kolding ved at bringe sig foran 2-0 i en 1. halvleg, som Kolding forsøgte at dominere, men hvor FCR var klart farligst.

14 minutter efter chokerede FC Roskilde igen, da et hjørnespark til Kolding blev omsat i en FCR-kontra. Med lidt held fik man bolden med sig fremad, og fremme i feltet fik Dhaflaoui spillet Sebastian Czajkowski fri, og så scorede han let.

Der var mere i FCR, og Philip Rejnhold testede Ibsen i målet efter 24 minutter, og Czajkowski burde have scoret til 3-0 efter 26 minutter, men skød tæt forbi den fjerne opstander.

Derefter bed Kolding godt fra sig med er par store muligheder, men FCR slap med skrækken og kunne holde et kvarters pausen foran med 2-0.

Glæden varede kort, for allerede efter et minut og 20 sekunder af 2. halvleg reducerede Kolding ved Jeppe Hansen, der snød FCRs offside-forsøg, rundede Vang og scorede for næsen af sprintende Gudmann på stregen.