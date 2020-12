FC Roskilde mødte AB i årets sidste kamp. Arkivfoto

FC Roskilde fik et point

Sport DAGBLADET - 03. december 2020 kl. 20:21 Af Anders Kamper

I årets sidste kamp kæmpede FC Roskilde torsdag aften for at slutte af med en sejr i 2.division for at komme væk fra bunden og tættere på stregen, der giver en forbliven i den tredjebedste række.

Modstanderen var solide og teknisk stærke AB fra toppen af rækken, men FC Roskilde indledte bedst:

Efter blot 50 sekunder testede Casper Grening målmand Fischer med et skud var nært hold, og otte minutter efter skød Monday Etim fladt, men blev reddet.

Frisk start af FC Roskilde, som Frederik Vang var ved at sætte over styr, da han var ved at tabe bolden til Mathias Kisum, men blev afværget med et los efter 20 minutter.

Efter den halve time var Mileta Rajovic få centimer fra at heade 1-0, men manglede lige det sidste i luften.

Siden kom AB mere med anført af den tidligere FCR-spiller Mathias Kisum. Han viste sig frem flere gange og endte med at score til 0-1 efter 43 minutter efter at have sat Victor Guldbrandsen af i feltet. Fladt ind bag Vang. 0-1.

FC Roskilde-spillerne rystede hurtigt skuffelsen af sig i pausen, for knap var bolden givet op, før Casper Grening efter 17 sekunder modtog bolden i ABs felt og derfra fik trykket 1-1 ind.

Drømmestart på 2. halvleg, men så tilspillede AB sig atter initiativet. Kisum trykkede af lige på Vang efter 62 minutter, mens et Frederik Christensen-skud blev afværget til hjørne kort efter.

Hektiske minutter for FCR, der kom til kampen efter at have haft flere spillere coronasyge og derfor ikke var på toppen.

Daniel Warnbach sendte Frederik Vang ud i en redning efter 70 minutter i en kamp, der gik fra ende til ende i den rene tjubang-fodbold, og FCR fik en kæmpe mulighed efter 71 minutter, hvor Casper Grening driblede og løb fra sin oppasser, ind i feltet, hvor han rundede målmand Fischer og skulle sparke bolden ind i en lidt akavet vinkel, men netop i skudøjeblikket kom Albert Nørager til og fik prikket bolden til hjørne.

En stor, stor mulighed og lige så stor ærgrelse for de 300 kulderamte tilskuere, der klappede af Vang, da han reddede Emmanuel Bios gode skud til hjørne efter 78 minutter.

Jo, jo. Masser af muligheder i en livlig kamp, hvor AB kunne komme på en delt 2.plads med en sejr, mens FCR skulle vinde for at komme tættere på målet om top-6 til sommer.

AB trykkede mest på, men i det 88. minut huggede Mileta Rajovic et frispark knaldhårdt på ABs målmand lige ved kanten af feltet.