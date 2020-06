FC Roskilde faldt på Amager

Af Anders Kamper Det så mørkt ud inden kampen, og efter FC Roskildes møde med Fremad Amager søndag eftermiddag blev det ikke lysere for bundholdet.

Fremad vandt 2-0 på to mål af Kristoffer Munksgaard, der slog til efter seks munitter tæt under mål og efter 72, hvorhan afdriblede Frederik Vang på en stikning, der gav en friløber.

Dermed tabte FCR en af de kampe, der gerne skulle vindes, hvis der bare skal være det mindste liv i håbet om at blive i 1. division.

FC Roskilde havde over kampen svært ved at skabe muligheder, men de var der nu og da. Blandt andet et godt frispark sidst i 1. halvleg af Mileta Rajovic samt en forsøg på mål efter pausen af Souheib Dhaflaoui.