FC Roskilde faldt i Vanløse

Da FC Roskilde senest var på besøg i Vanløse Idrætspark til et 2. divisionsopgør, var det den 29. marts 2014, hvor FCR-spillerne kunne tage hjem med sejren på 2-0 og tre point.

Målene blev scoret af Lars Brøgger og Morten Walldo, og med på holdet var spillere som Frederik Vang, Ronnie Bendtsen, Anders Qvist, Christian Hansen, Robert Larsen og Nikolaj Hansen. Alle sørgede de i sommeren '14 for, at FC Roskilde rykkede suverænt op og tilbage til 1. division under ledelse af Anders Theil.