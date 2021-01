De nye ejere (fra venstre): Hans-Bo Hyldig (FB Gruppen, Per Thormann (Thormann A/S), René Christiansen (Salafri ApS), Kristian Emborg og Claus Langer (Langborg ApS) og Tom Rasmussen (Roskilde Teltudlejning). Derudover er Per Holm (Per Holm Holding) og Michael Willaume Andersen (Nordi ApS) med i ejerkredsen. Foto: Peter Jarvad, PR Konsortiet Foto: Lindskov

FC Roskilde er solgt til lokale folk

Sport DAGBLADET - 05. januar 2021 kl. 20:30 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Efter at have ejet FC Roskilde i næsten to år har Carsten Salomonsson nu solgt sine aktier i klubben. En lokalt forankret personkreds, der repræsenterer seks virksomheder, overtager Carsten Salomonssons aktiepost og skyder yderligere penge i klubben.

- Skal der være en fremtid for FC Roskilde, så kræver det lokal forankring. Derfor er vi en gruppe af personer, som er opvokset eller bor i lokalområdet, der er gået sammen om at sikre, at vi også i fremtiden kan se professionel fodbold i Roskilde, siger René Christiansen, der er indehaver af virksomheden Salafri.

Foruden René Christiansen fra Salafri ApS er det FB Gruppen A/S repræsenteret ved adm. direktør Hans-Bo Hyldig, Langborg ApS med Claus Langer og Kristian Emborg i spidsen, Roskilde Teltudlejning, der drives af Tom Rasmussen, samt Per Holm fra Per Holm Holding og adm. direktør Per Thormann fra Thormann A/S, som lægger kapital og arbejde i at skabe en bæredygtig model for forretningen FC Roskilde.

I meddelelsen understreger René Christiansen, at investorgruppen ikke kan løfte opgaven alene. Det kræver opbakning i form af nye sponsorater fra andre virksomheder i og uden for postnummer 4000.

- Det er vigtigt for os, at FC Roskilde kommer til at hvile økonomisk i sig selv. Vi kommer hverken for at tjene penge eller fylde huller op. Resultatmæssigt var 2020 et pauvert år for klubben og økonomisk temmelig udfordrende. Vi skal over et bjerg her i 2021, men vi investerer i projektet og klubben, fordi vi tror på det.

- Vi kan ikke løse det alene. Når vi lægger penge og arbejde i projektet, er det samtidig en åben invitation til flere virksomheder om at gå ind og støtte op gennem sponsorater, tilføjer René Christiansen.

Følges op...