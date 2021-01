De nye ejere (fra venstre): Hans-Bo Hyldig (FB Gruppen, Per Thormann (Thormann A/S), René Christiansen (Salafri ApS), Kristian Emborg og Claus Langer (Langborg ApS) og Tom Rasmussen (Roskilde Teltudlejning). Derudover er Per Holm (Per Holm Holding) og Michael Willaume Andersen (Nordi ApS) med i ejerkredsen. Foto: Peter Jarvad, PR Konsortiet

FC Roskilde er overtaget af lokale erhvervsfolk

Efter at have ejet FC Roskilde i næsten to år har Carsten Salomonsson nu solgt sine aktier i klubben. En lokalt forankret personkreds, der repræsenterer seks virksomheder, overtager Carsten Salomonssons aktiepost og skyder yderligere penge i klubben.

- Skal der være en fremtid for FC Roskilde, så kræver det lokal forankring. Derfor er vi en gruppe af personer, som er opvokset eller bor i lokalområdet, der er gået sammen om at sikre, at vi også i fremtiden kan se professionel fodbold i Roskilde, siger René Christiansen, der er indehaver af virksomheden Salafri.

Foruden René Christiansen fra Salafri ApS er det FB Gruppen A/S repræsenteret ved adm. direktør Hans-Bo Hyldig, Langborg ApS med Claus Langer og Kristian Emborg i spidsen, Roskilde Teltudlejning, der drives af Tom Rasmussen, samt Per Holm fra Per Holm Holding og adm. direktør Per Thormann fra Thormann A/S, som lægger kapital og arbejde i at skabe en bæredygtig model for forretningen FC Roskilde.

I meddelelsen understreger René Christiansen, at investorgruppen ikke kan løfte opgaven alene. Det kræver opbakning i form af nye sponsorater fra andre virksomheder i og uden for postnummer 4000.

- Det er vigtigt for os, at FC Roskilde kommer til at hvile økonomisk i sig selv. Vi kommer hverken for at tjene penge eller fylde huller op. Resultatmæssigt var 2020 et pauvert år for klubben og økonomisk temmelig udfordrende. Vi skal over et bjerg her i 2021, men vi investerer i projektet og klubben, fordi vi tror på det.

Med skiftet af ejer er godt et par års lettere tumultarisk ejerskab under Carsten Salomonsens ledelse slut. En tumult og et roderi, der kulminerede, da daværende træner Christian Lønstrup i maj 2019 anklagede dele af spillertruppen for at have spillet på eget holds kampe i den såkaldte matchfixingsag.

Den sag endte i retten og blev afgjort mandag med et forlig mellem parterne. Et forlig, der altså var en del af salgsprocessen til de nye ejere.

De skulle i forvejen overtage en virksomhed med et stort hul i kassen efter det seks millioner kroner store underskud i 2019, hvor en række dyre spillere skulle væk fra lønningslisten.

Med til at redde FC Roskilde i marts 2019, og med til at redde ungdomsafdelingen over i RB06/RB Elite Ungdom i julen 2019, og nu med i ejerkredsen i FC Roskilde har været og er Tom Rasmussen.

Han glæder sig over, at FC Roskilde nu er på ejerhænder i byen.

- Nu får vi et lokalt ejerskab af FC Roskilde. For mig handler det om også at skabe en lokal basis, hvor divisionsholdet primært er bygget op om vores egne talenter. Det ser vi som en økonomisk mere bæredygtig model end at spille med et hold af indkøbte spillere udefra og en nødvendighed, hvis det fortsat skal være interessant at gå i Rådmandshaven og se divisionsfodbold, siger Tom Rasmussen.

Han håber, at det nye setup får samme opbakning fra erhvervslivet, som da eliteungdommen blev udskilt fra FC Roskilde og stod med et imponerende budget på 1 million kroner.

- Det blev en succes og viste, at de lokale virksomheder ser en værdi i, at Roskilde har en professionel fodboldklub, som forhåbentligt kan spille sig tilbage i NordicBet Ligaen inden for en kort årrække. Nu skal vi have genskabt det stærke erhvervsnetværk, der før har været omkring klubben, og igen finde frem til klubbens Roskilde-dna. Det er nok gået lidt tabt, fordi klubben i for lang tid har haft eneejere uden den fornødne sparring fra lokal side. I gruppen tror vi på, at fællesskab gør stærk, siger Tom Rasmussen i pressemeddelelsen fra den nye ejerkreds.

Hvem der er ny bestyrelsesformand, bliver meddelt en af dagene, og de nye ejere er endnu ikke i land med, hvordan besætningen skal se ud fra nu af.

Så nyt er det hele, at der skal adskillige møder til fra nu af, før poster stole og besat af de rette.

Claus Grønborg har været direktør i FC Roskilde i de sidste mange år - først under Bo Tue, siden under Carsten Salomonsson og nu altså under den nye ejerkreds.

- Det er fantastisk, at en gruppe af lokalt forankrede erhvervsfolk går ind og danner grundlag for fodboldklubben. Den model tror jeg meget på. Vi har stadig brug for, at det øvrige erhvervsliv også bakker op, men med denne her konstruktion ser jeg klart en styrkelse, både i forhold til mulige sponsorer, moderklubben og klubbens tilhængere, siger Claus Grønborg.