FC Roskilde er millimeter fra nedrykning

Sport DAGBLADET - 06. juli 2020 kl. 19:50 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods en superstart med føringsmål efter fem minutter endte FC Roskilde alligevel med at få klø i Vejle mandag aften. 4-1 vandt hjemmeholdet, og dermed er FCR reelt rykket ned. Kun vilde matematiske scenarier kan lave om på dét.

Hele affæren startede livligt ud, og det er ikke for meget sagt, at der var brandudsalg i begge forsvar i indledningen. Bare fem minutter var der spillet, før FCR havde chokeret Vejle og var kommet foran.

Nicklas Halse spillede bolden ud til Sebastian Czajkowski på kanten, som tog et par træk ind i banen. Hérfra sendte han bolden ind midt i feltet, hvor Monday Etim kom til og hårdt presset dirigerede bolden over i det lange hjørne.

Udeholdets glæde kom dog ikke engang til at vare i 10 minutter, før Vejle havde udlignet til 1-1. Diego Montiel modtog bolden midt på FCR's banehalvdel, og da ingen som helst gjorde antræk til at presse ham, kunne han efter at have set sig lidt om finde Arbnor Mucolli midt i feltet. Denne vendte hurtigt rundt på stedet og sparkede bolden fladt i mål i det lange hjørne. FCR-keeper Conrad Kromann så ikke helt sagesløs ud i situationen.

Efter den halve time kom hjemmeholdet da også fortjent på 2-1 på et langt henad vejen lignende mål. Igen var aktørerne Diego Montiel og Arbnor Mucolli, men denne gang fik sidstnævnte blot bolden flere meter uden for Roskilde-feltet. Det så dog ikke ud til at bekymre Mucolli, som hamrede bolden op i krogen fra 25 meter. Lidt af et supermål.

Kort efter var Czajkowski tæt på en udligning, men hans flade skud strøg lige forbi kassen. Skarpheden manglede også hos gæsterne få minutter efter, hvor et fint angreb endte med, at Philip Rejnhold bankede bolden over mål fra sin position i højre side af feltet.

Og scorer man ikke, ja så gør modstanderne. Og det endda efter en situation, som ufatteligt nok opstod efter, at et FCR-frispark helt oppe i den anden ende gik helt galt.

Souheib Dhaflaoui sparkede i muren, og efterfølgende kunne de to Philip'er - Rasmussen og Rejnhold - ikke finde ud af, hvem, der skulle tage bolden. Det gjorde i stedet en Vejle-mand, og 10 sekunder senere endte Vejle-kontraen med, at Jacob Schoop sendte kuglen i nettet efter lidt klumpspil i feltet.

Et nærmest pinligt mål at indkassere for de lyseblå.

I 2. halvleg forsøgte Roskilde-træner Martin Jungsgaard at hive noget nyt mod og krydderi ind på holdet i form af hele fire udskiftninger i løbet af bare 22 minutter - men trods de gode intentioner, lykkedes det ikke at skabe spænding om resultatet.

Tværtimod begik Kyle McLagan et klodset straffespark, og på dét scorede Mucolli sit tredje mål på en såkaldt »Panenka« - ganske overlegent så det ud.