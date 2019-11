Fans af FC Roskilde har ikke haft meget at juble over i denne sæson, hvor holdet efter 18 kampe ligger på sidstepladsen i 1. division.

FC Roskilde-ejer: Ungdomsafdeling lukker ikke trods fyringer

Der vil fortsat være ungdomsfodbold i FC Roskilde, selv om klubben har fyret samtlige trænere og assistenttrænere i ungdomsafdelingen.

Det siger klubejer Carsten Salomonsson ifølge sn.dk.

- Ungdomsafdelingen kommer ikke til at lukke, men hvor meget der fortsætter, er der ingen, der ved lige nu. Det skal vi finde ud af nu og nogle uge frem. Det kan være, at alle bliver genansat, måske halvdelen eller flere. Det må tiden vise, siger Salomonsson til det regionale medie.

Fredag eftermiddag skrev FC Roskilde på sin hjemmeside, at fodboldklubben på grund af pengemangel var nødt til at fyre samtlige trænere i FC Roskildes ungdomsafdeling.

- Det er for alle en dybt ulykkelig situation, men desværre også en alvorlig situation for hele FC Roskilde - hvis der ikke tages ansvar for situationens realitet, skrev FC Roskilde.

Som en del af omstruktureringen skal der i samarbejde med klubben RB06 etableres et nyt setup for ungdomsfodbold i Roskilde.

Mange af de afskedigede trænere vil i den forbindelse få tilbudt en genansættelse, "men desværre nok på andre vilkår end i dag, da det vil være et ufravigeligt krav, at FC R ungdom skal være omkostningsneutral for FC Roskilde A/S", skrev klubben.

- Det her er rettidig omhu, at vi opsiger trænerne, mens vi undersøger, hvordan vi kommer videre og inden, der er noget, der går galt.

- Vi er ved at rekonstruere afdelingen, og vi skal afsøge det hele de næste tre uger, og så ser vi, på hvilket niveau vi fortsætter på, siger Carsten Salomonsson.

Carsten Salomonsson kom til i FC Roskilde som majoritetsaktionær i slutningen af marts, efter at klubben havde balanceret på randen af konkurs.

I 2018 tabte klubben hele sin egenkapital, da den gav et underskud på 6,3 millioner kroner.

Ud over Carsten Salomonsson trådte også en række nye aktionærer til via gruppen Friends of Roskilde, der ejer lidt over en femtedel af klubben efter redningen.

FC Roskilde endte i sæsonen 2018/19 på niendepladsen i 1. division. I denne sæson ligger holdet sidst i rækken. Der er otte point op til Nykøbing FC på den rigtige side af nedrykningsstregen.