FC Roskilde døde med støvlerne på

Sport DAGBLADET - 01. september 2021 kl. 19:57 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

FC Roskilde var på papiret hjemmehold, men grundet en elendig standionbane i Roskilde, var onsdagens pokalkamp flyttet til Odense, hvor OB ventede på 3. divisionsholdet.

På trods af dét kæmpede FCR forbilledligt, og efter de 90 minutter stod der kun 2-1 på tavlen til OB.

Det stod relativt hurtigt fast, at spillet nok ville komme til at foregå med OB som boldførende, og så måtte »hjemmeholdet« forsøge sig med mere direkte spil og få boldberøringer. Så da FCR's Sebastian Elvang efter ni minutter sparkede et hårdt tilkæmpet hjørnespark direkte ind i fødderne på OB-forsvaret, virkede det som én af den slags muligheder, man skulle have fået meget mere ud af.

Kampens første store chance faldt til OB's Troels Kløve, som efter et kvarter med en diagonalbold blev spillet helt fri; men fra cirka omkring straffepletten sparkede han lige på Frederik Vang i målet.

Efter 25 minutter sparkede Tobias Noer over mål på et langskud, som han godt kunne have fået mere ud af. Men Noer syntes ikke at have set, hvor upresset han var, og at han sagtens kunne have drevet bolden en fem-seks meter længere frem, inden han sparkede.

Og lidt det samme var tilfældet for Andreas Maarup et par minutter senere, men i det mindste viste de to halve chancer, at OB'erne ikke var usårlige rent defensivt.

Nu skal det ikke lyde som om, at det var FC Roskilde, som var spilstyrende, for det ville være løgn at sige. Boldbesiddelsen i 1. halvleg hed vel 65-35 i OB-favør - men FCR havde hele tiden visse muligheder på omstillinger.

De lyseblå måtte dog strække gevær efter 35 minutter, da Troels Kløve fik bolden på midten af banen, inden han satte i en løbeduel med Andreas Hermansen. En ulige kamp set over 35 meter, men bare for lige at sætte trumf på, trak Kløve bolden inden om Hermansen, inden han med indersiden lagde bolden over i det lange hjørne.

Og så gik det stærkt. Bare to minutter fik OB's Simon Okosun nemlig headet kuglen i nettet efter en returbold, men hér blev der dømt offside.

I en ny kontra fik Valdemar Schousboe sparket lidt sløset på mål - men det havde tjent ham og holdet bedre, hvis han havde afleveret til den noget mere frie Sebastian Elvang. Minuttet før pausen burde omtalte Okosun så have bragt sit hold på 2-0, men trods det at han stod helt fri midt i feltet, headede han bolden en halv meters penge forbi.

Roskilde må have fået en god opsang i pausen, for det første kvarter af 2. halvleg var holdet klart bedre end fynboerne, som omvendt virkede til at have lagt sig på en sovepude, efter at man havde været så dominerende i 1. halvlegs slutning. I stedet var det nu især Valdemar Schousboe og Mads Julø, der truede OB's mål ad flere omgange - uden at det dog blev til 100-procent-chancer.

Det var det til gengæld præcis midtvejs i 2. halvleg, da indskiftede Mads Frøkjær var meget tæt på at fordoble odenseanernes føring. Men efter en fin frispilning i dybden, hamrede Frøkjær bolden på overliggeren.

Og nu var FCR så efterhånden kørt møre: Og så væltede det med chancer til kampens reelle hjemmehold i kampens sisdste 20 minutter. Og nogle endda i kategorien megachancer.

Og i overtiden lykkedes det så den indskiftede Bashkim Kadrii at hamre bolden i mål med kort aftræk i venstre side af feltet.

Det ville Sebastoian Elvang dog ikke have siddende på sig, og minuttet efter høvlede han bolden op i krogen til en flot reducering til 1-2.