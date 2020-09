FA2000-træner Jesper »Købmand« Pedersen var ikke tilfreds med dommeren efter kampen mod HB Køge. Foto: Anders Kamper

FA2000-træner irriteret på dommer

Sport DAGBLADET - 24. september 2020

Træner Jesper »Købmand« Pedersen havde ikke meget godt at sige om dommer Jonas Hansen, da pokalkampen mellem FA2000 og HB Køge var slut onsdag aften.

HB Køge vandt 3-0, og Jesper »Købmand« zoomede straks ind på hændelsen, han mener fik afgørende betydning for kampens udfald og FA´s muligheder.

2. halvleg var blot tre minutter gammel, da Michael Jonssen stemplede Magnus Haüser til en udvisning.

Med 10 mand og nede 0-2 kunne FA ikke udrette meget i den livlige kamp.

- Kunne du se frisparket til rødt kort? Jeg kunne ikke! siger Jesper »Købmand«.

- Jeg tror, dommeren er den eneste, der kan se udvisningen, og den får en betydning for os. Min egen mand ved ikke engang selv, hvad han laver forkert. Ingen kan se det, siger træneren, der dog så Haüser vride sig i græsset nogle minutter, inden han kom på benene igen.

Dommer Jonas Hansen var ikke i tvivl ved frisparket, for han fandt hurtigt det røde kort op af baglommen.

Inde i HB Køges omklædningsrum var Magnus Haüser ikke i tvivl.

- Det var klokkeklart til rødt kort. Han stempler mig heroppe, siger Haüser peger på skinnebenet og knæet.

For FA2000 betyder udvisningen, at Michael Jonssen nu er ude i to kampe og således ikke er med mod Slagelse og Hillerød. Derfor lugter det af en startplads til Kristian Uth, der har rødder i netop Slagelse.

Jesper Pedersen er godt tilfreds med sit holds indsats.

- Selv med 10 mange spillede vi med og havde et fint udtryk. Vi startede godt, men vi må så ikke lade to dødbolde gå ind (Effiongs mål til 0-1 og 0-2 red.,) på den måde. Ved det ene er der en mand, der dukker sig fordi han tror, at målmanden kommer ud. Det må man ikke, siger trænerne.

Han havde hellere spillet kampen på den oprindelige dato i starten af september, men der havde HB Køge planlagt træningslejr og bad om udsættelse.

- Vi ville allerhelst have spillet den på den første dato, men vi gav efter, og nu har vi så en mand ude i to kampe. Det er ærgerligt, og så på grund af den dommerpræstation. Han var ikke god, men jeg må glæde mig over mange gode spillemæssige ting og en god 2. halvleg trods alt.

FA2000 har fået en rigtig god sæsonstart med tre sejre og er uafgjort resultat, og det får optimismen til at spirre.

- Vi skal se, hvor langt vi kan bringe det. Med den start vi har fået skal vi selvfølgelig forsøge at gå efter at komme i top-6. Men der er mange andre hold, der har bedre forudsætninger end vi har med kontrakter og mere træning. Men jeg synes, vi har så meget kvalitet i træningen, at vi godt kan byde dem op til dans. Det så man også i momenter i denne kamp, siger Jesper »Købmand«.