Se billedserie Ken Ecce. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Et mellemår for Ecce Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Et mellemår for Ecce

Sport DAGBLADET - 30. december 2019 kl. 16:31 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da travkusk Ken Ecce fra Fjenneslev udenfor Ringsted kort før jul sidste år blev ramt af en blodprop og kortvarigt var indlagt, lovede han sig selv, at tempoet i 2019 skulle sættes ned for bedre at passe på kroppen.

I to-tre måneder gik det meget godt for en af dansk travsports mest rutinerede karle, men derefter var Ecce tilbage i den gamle gænge: Fuld fart på og udenfor banen, og mandag ved frokosttid sluttede travåret 2019 så for Ecce med et enkelt løb på Åby-banen syd for Göteborg, hvor han han blev nummer fire med Mission Beach. Et løb, og hjem igen. Hverdagskost for en travkusk, der må tage de opgaver, der gives og bydes.

Søndag eftermiddag sluttede den danske kalender med den såkaldte Winter Burst på Charlottenlund Travbane - et løb administreret af svenske V75 med spil på op mod 12 mio. kr. og med svenske heste og kuske i feltet.

En af de store dage på banen, altså, men noget stort sus blev den ikke for Ken Ecce i den kolde vind og bløde henholdsvis hårde bane.

- Præmiepengene er lidt større end normalt, men det lægger jeg ikke så meget i. Det er en arbejdsdag, som alle de andre, og jeg tænker ikke på penge, når jeg kører, siger Ken Ecce i en pause i løbsprogrammet og hvor han hviler kroppen i varmestuen.

I lørdagd blev han sparket i lysken af en hest under træningen hjemme på Skovbobanen og sad ydermere fast i sulkyen, inden han faldt af. Resultat: Haltende gang dagen derpå og smerter, der kan fornemmes på afstand og i ansigtsmimikken fra nært hold.

- Jeg tror nu også, at hesten har ondt, men den skal nok komme sig, og uheld kan ikke undgås, når vi sidder så tæt på hesten, som Ecce siger.

Hvornår han så selv er smertefri, er spørgsmålet, men pause og sygemelding ligger ikke lige for, når butikken skal passes og heste køres.

Helt som ventet blev 2019 et mellemår efter succes´en i 2018 med Confidence, der dog ikke kunne krone værket med en Derby-sejr.

Det skete så heller ikke i år, hvor Ecce sad bag Dekanen K, der galopperede undervejs og endte langt tilbage.

- Som kusk har jeg haft et godt år, hvor jeg vundet Dansk Travkriterium (med Empire), vundet V75-løb og andre gode løb, så det er godkendt. Men som træner har det været et mellemår. Jeg har manglet en Confidence, der trak læsset i 2018. Jeg har gode heste, men de er på retræte, andre forlader stalden, så jeg håber at få tilgang af lidt, men jeg har manglet materiale til at kunne gøre mig gældende. Der er gode ungheste i stalden - jeg har kommende tre- og fireåringer på vej - de ser fine ud, konstaterer Ecce.

- Årgangspotentialet er godt.

Hvad ser du frem til i 2020?

- At Empire vinder Derbyet. Nu skal det være! Den vandt i Paris i fredags (36.000 euro, red.), og den er rangeret som en af de 10 bedste tre-åringer i Europa lige nu. Hvis han er frisk i august, så ser jeg ikke nogen, der kan slå ham. Jeg bliver meget skuffet, hvis vi ikke vinder Derbyet - jeg skal vinde det løb! Det er det eneste løb, jeg mangler at vinde - så er der ro på, siger Ecce med den bagvedliggende drøm om at skrive sig ind i dansk travsports historie.

Hvordan går det så med at holde tempoet nede, som du lovede dig selv sidste jul?

- Jeg prøvede at tage det roligt, men det kan jeg ikke. Det kigger ikke til mig, og det kan ikke lade sig gøre. Jeg vil være med, hvor det foregår, og der er lidt mange rejsedage indimellem, men det hører med, hvis man vil være med. Jeg hverken kan eller vil køre på et lavere niveau - jeg er kun med for at være med på topplan. Man skal være der, når der er bud efter en, siger Ken Ecce.

Derfor kørte han et enkelt løb i Göteborg i dag - Fjenneslev t/r.