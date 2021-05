Der venter givet anfører Rasmus Hansen og resten af Taastrup FC en flok sultne spillere, når turen onsdag går til Vordingborg. Foto: Jeppe Lodberg

Endeligt punktum i sag mellem Vordingborg og Taastrup

Sport DAGBLADET - 03. maj 2021 kl. 15:30 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Onsdag den 5. maj tager Vordingborgs nummer næstsidst i danmarksseriens pulje 2 imod Taastrup FC, der tre pladser højere i tabellen har fem point mere - de tre af pointene hentet ved skrivebordet og nu endeligt stadfæstet.

Det er Danmarks Idræts Forbunds Appelinstans - dansk idræts højesteret, om man vil - der har sat det endelige punktum i sagen, der startede præcis klokken 18.58 fredag den 4. september sidste år. For dér meldte Vordingborg afbud til den programsatte kamp mellem de to hold i Taastrup dagen efter, da sydsjællænderne havde to spillere, som man frygtede var smittet med corona.

Vissevasse, sagde Taastrup og ville ikke flytte kampen på så tyndbenet et grundlag, og da Vordingborg ikke mødte op til kamp, landede tvisten i første omgang på DBU Sjællands bord, og allerede mandag fik Taastrup FC tildelt en 3-0 sejr.

Det ville Vordingborg ikke finde sig i, og DBU Sjællands afgørelse blev prompte appelleret til Fodboldens Appelinstans, der granskede løs i halvanden måneds tid - og så gav Taastrup FC helt ret i, at klubben havde lov til mene, at der ikke ville være nogen fare i, at Vordingborg var mødt op som planlagt med et par reserver i stedet for de to »måske smittede«. Måske der var et par egnede, som ikke havde brugt alle kræfterne på andetholdet, der var godt på vej til en 5-2 sejr i Toksværd i serie 3, da førsteholdet sendte det altså ikke-gangbare afbud.

Efter tre ugers betænkningstid og samlen krudt sammen ankede Vordingborg i alutningen af november Fodboldens Appelinstans' afgørelse til DIFs Appelinstans - der så fik Taastrup FCs svarskrift ultimo februar måned. Og mandag kom så den endelige dom - en hel og aldeles stadfæstelse af Fodboldens Appelinstans' dom.

»På tidspunktet for kampens aflysning var udmeldingen fra sundhedsmyndighederne, at fodboldkampe stadig kunne

afvikles efter de gældende anbefalinger. Kampen den 5. september 2020 kunne derfor være afholdt«, skriver DIF i afgørelsen, der ikke komme det mindste bag på Taastrup FCs formand, Jørgen Kolter:

- Jeg må indrømme, at jeg undrede mig meget over, at Vordingborg gik videre med sagen ovenpå to meget klare afgørelser i DBU Sjælland og Fodboldens Appelinstans.

- Jeg har kun hovedrysten til overs for hele sagen og for deres træner Jan Faber i særdeleshed. At han render ud på de sociale medier og kalder mig »syg i hovedet« og meget andet, er da rystende. Men vi tager derned med ranke rygge på onsdag, siger Jørgen Kolter.