En skidt TMS-aften i Fredericia

I den anden ende så Ringsted ud til at have fundet nøglen, da man med to flotte scoringer i træk fik reduceret til 6-5 på tavlen. Men det var en lidt stakket frist, for snart fortsatte hjemmeholdets bombardement. 11-7 stod der efter 17 minutter, og det skyldtes ikke mindst et par abrændere på 100-procent-chancer fra Ringsteds side.