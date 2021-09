Christian Dalmose under kampen mod Lemvig/Thyborøn i mandags. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: En sjælden mulighed for TMS Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En sjælden mulighed for TMS

Sport DAGBLADET - 18. september 2021 kl. 08:17 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Det er ikke mere end fem dage siden, at TMS Ringsted sidst spillede én af de kampe, som både træner Christian Dalmose og spillerne havde sat en stor, fed cirkel om: Nemlig hjemmekampen mod Lemvig/Thyborøn.

Og allerede lørdag er det så tid til endnu én af dén slags kampe, når de grønblusede tager 212 kilometer mod nordvest målt i fugleflugtslinje. Hér finder man Skive, og således endnu en kamp mod et hold, som TMS Ringsted i hvert fald i princippet bør have en udmærket mulighed for at besejre.

Og sker dét, vil midtsjællænderne have hentet fire point i sæsonens første fire kampe, og det er kun én eneste gang i klubben blevet overgået. Dét skriver TMS Ringsted-formand Henrik Dudek i et SMS-svar, som han slutter med underskrive sig selv »historikeren« - efterfulgt af en smiley.

Helt tilbage i sæsonen 2003/2004, under ledelse af Flemming Oliver Jensen, lagde TMS nemlig ud med at vinde de tre første kampe i Ligaen - og det er med afstand dén bedste start på en sæson i landets bedste række, som TMS har haft.

Men mindre kan så absolut også gøre det, og nu kampprogrammet har maget det således, at de grønblusede har både Lemvig og Skive i løbet af de første fire kampe, ja så KAN Ringsted jo rent faktisk komme op og blive midterhold efter weekenden.

Givetvis meget midlertidigt, men ikke desto mindre sandt.

Alt dét lyder fint og glimrende i Christian Dalmoses ører - men det er nu ikke statistik og historik, han går allermest op i. Han vil bare vinde i eftermiddag, og han tror fuldt og fast på det.

- Sejre gør godt, og sejre gør ekstra godt, når de falder tidligt i sæsonen. Og det er klart, at vi rigtig gerne vil følge op på sejren over Lemvig med at vinde i weekenden. Jeg synes, at Skive er »samme størrelse« som Lemvig. Samme kvalitet, samme niveau og de har også nogle individualister, som kan gøre ondt på os.

- Så vores indgangsvinkel er, at det bliver præcis lige så meget en fifty-fifty-kamp, som det gjorde i mandags, tilføjer cheftræneren.

Nu har ovenstående handlet rigtig meget om TMS Ringsted, men faktum er jo i øvrigt også, at udgangspunktet før opgøret er præcis det samme for Skive: Vinder vestjyderne i dag, er det dem, der har fire point og kan kalde sig midterhold. Og at Skive har absolut lige så meget en gulerod at spille for, er Dalmose fuldt ud bevidst om.

- Der gælder jo nøjagtig de samme ting for Skive, og de ved jo også godt, at det hér er en klar nøglekamp for deres sæson. Det vil præcis tænke som os: »Nu kommer der ét af de hold, som vi godt kan slå«. Og man skal sørme være dum, hvis man ikke er bevidst om, at Skive absolut er gode nok til at vinde, hvis de spiller en god kamp.

- Vi er klart optimister, men vi ved også godt, at vi er på udebane og har en lang bustur i benene. Og det gælder dælme om, at vi kommer ordentligt ud af starthullerne - og det skal være meget bedre, end Lemvig gjorde hos os. Vi kan ikke bare komme bagud med 6-2 og så tro, at det henter vi bare senere, konkluderer træneren.