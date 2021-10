En målvogters mareridt

Noget af et mareridt for målvogteren, der havde en mere end travl aften på Dietmar Hopp Stadion i Sinsheim.

- Det var nok den sværeste og hårdeste kamp i min karriere. Vi er et godt hold, men her kæmpede vi rigtig meget, og det er sker altså meget sjældent, at vi lukker fem mål ind.

- Jeg er selvfølgelig skuffet. På ene side var det fedt at spille sådan en kamp og den oplevelse - det var spændende. På den anden side er jeg bare skuffet over, hvordan kampen endte, siger Marckese inden busafgang mod lufthavnen i Nürnberg tre kvarter efter slutfløjtet.

Hvordan var det at være på banen i så svær en kamp?



- På nogle tidspunkter var det lidt ensomt, men jeg er super engagereret og kommunikerer meget med mit forsvar, og efter omstændighederne gik det fint. Det var en lang kamp, men jeg er her, og det her er mit hold, og vi kæmper sammen hele vejen uanset, hvordan nogle kampe ender. Nogle gange er vi skuffede, og jeg er ikke helt tilfreds med min egen indsats, så vi skal rejse os og komme igen sammen. Det her er mine piger, siger målvogteren, der krammede og omfavnede holdkammeraterne lige efter kampen for at holde humøret bare lidt op.

Det var en hård omgang.

- Vi kan tage meget med herfra, men det er nok for tidligt at nævne alt, og jeg vil godt se kampen igen og tage et skridt tilbage og se på kampen mere taktisk. Men vi skal lære at stå mere sammen og kompakt under pres, og vi skal blive bedre til at holde i bolden. Vi har en mulighed for at blive bedre efter denne kamp, og det er jo fantastisk.

Hvad tænker du om Barcelona og Arsenal efter denne kamp?



- Jeg frygter ikke noget. Vi er med første gang og får en masse erfaring. Vi skal også nyde det og tage kampene som udfordringer. Jeg elsker de kampe, hvor vi lærer en masse, og det gør vi her. Det er jo lærerigt at møde et hold med den kvalitet, vi møder nu.

- Whau, det her har gjort mig bedre, og nu skal der arbejdes videre. Næste gang skal de ikke have lov til at spille så godt mod os, siger Kaylan Marckese.