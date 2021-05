William Madsen - her mod Helsingør -scorede HB Køges trøstmål i Silkeborg. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: En løbetur efter Silkeborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En løbetur efter Silkeborg

Sport DAGBLADET - 15. maj 2021 kl. 15:17 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

HB Køge var om ikke chanceløs, så dog oppe mod overmagten, da de blå/sorte lørdag var inviteret med Silkeborgs oprykningsfestligheder til superligaen på Jysk arenas kunstgræs.

4-1 vandt værterne, og ses bort fra det sidste kvarter af første halvleg, så det ud til, at østsjællænderne havde hæftet sig ved den passage i invitationen, hvor der stod, at de skulle løbe efter de rød/hvide og se, om de kunne i vejen for en aflevering.

Det lignede lidt en tur i karrusellen, men efter ti minutter forsøgte Auri Skarbalius' tropper da så selv at sætte et par afleveringer sammen og simulere et angreb på Silkeborg-målet. Og sekunder efter var det så farligt efter i den anden ende, men Delphin Tshiembe fik lige en skæv tå på en dyb stikning i feltet, så Oliver Sonne kunne skærme af for Magnus Mattsson, så Oskar Snorre kunne samle bolden op.

Silkeborg fastholdt og Alexander Lind trak ind pmod midten fra højre side og kanonerede bolden på Snorres venstre stolpe med en venstrebensdrøn.

Fire trænge minutter senere kom HB Køge baglæns, da Stefan Thordason stak samme Lind dybt til indlb i feltet med DelphinTshiembe på ryggen. En stille tværpasning og Mattsson havde god tid og plads til at smække 1-0 på plads.

Og bare to minutter senere 2-0, da en bold fra Sikeborgs felt blev en løbeduel mellem Eddi Gomes og Lind - med HB Køge-anføreren forrest og tilsyneladende i kontrol på vej ind i feltet. Men Gomes mistede et skridt, Lind snuppede kuglen og smed den på tværs til Mattsson, der jo lige havde vist, hvordan sådan en bold skal sparkes ind - og gjorde det igen.

Efter 28 minutter var det nær blevet 3-0, men Oliver Sonne fik lige foden på Sebastian Jørgensens afslutning, så bolden sejlede om fjerneste målkryds, og så fik HB Køge sin opblomstring.

Lige som den halve time var spillet lavede Lasse Petry et godt skift til Magnus Häuser, som strøg mod bagælinjen i hørje side og fik smækket et fint indlæg ind foran mål, hvor hverken Mike Jensen eller Martin Koch dog fik ordentligt træf på bolden

Men gæsterne fortsatte, og William Madsen stangede 2-1 på plads, da Delphin Tshiembe forlængede Mike Jensens hjørnespark fra venstre til fjerneste stolpe tæt under mål.

HB Køge pressede i de følgende minutter højt, og Mike Jensen fik en nedfaldsbold i feltet, som Søhøjslandets sønner ikke ganske havde styr på, inden keeper Patrik Gunnarsson fik fodpareret til hjørnespark.

Men Silkeborg var vel retteligt tættere på 3-1 end HB Køge på 2-2 ved pausen, for Alexander Lind nåede også at vise, at han kan sparke med højreskøjten, da han nær havde flækket overliggeren i det 41. minut.

Men han fik scoret til 3-1 - Lind, da han lige før den spillede time sammen med holdkammeraterne helt havde taget kontrol over kampen igen.

Og ni minutter før tid blev det så 4-1, da indhopper Anders Klynge midt for mål og på kanten af feltet fik trykket af. I første omgang lige i fødderne på Oliver Sonne - men riposten lossede han fladt i kassen.