Magnus Bramming i lufthavnen, mens han venter på toget hjem til Holstebro. Foto: Anders Kamper

En lang rejsedag for Bramming

Sport DAGBLADET - 01. februar 2021 kl. 23:08 Af Anders Kamper

Mens en del holdkammerater skulle hjem til familien i København og på Sjælland efter ankomsten og fejringen i Kastrup, så ventede der Roskilde-drengen og VM-guldvinder Magnus Bramming nogle timers transport mere mandag aften.

Han skulle hjem til familien i Holstebro, og da det sidste fly var gået til Karup, var der kun toget tilbage. Det tog han så i selskab med Nikolaj Øris og Johan Hansen, der skulle hjem til BSV i det midtjyske, mens Bramming altså skulle lidt længere.

Magnus Bramming kom som sidste mand ind i VM-truppen et par dage efter slutrundens start - hastindkaldt fordi fløjkollega Emil Jakobsen var isoleret med en positiv coronatest.

Det blev så Brammings chance i et par kampe, hvor han slog til og leverede som han skulle, og søndag aften kunne han så også juble over VM-guldet efter sejren over Sverige.

- Det er fedt og mega stort at få lov at opleve det i ens karriere. Det er jo noget, jeg tager med mig hele mit liv og karriere, siger Magnus Bramming ventende Terminal 3.

- Det gik lidt stærkt, da jeg pludselig skulle med. Vi havde trænet en uges tid med klubben, og så ringede Nikolaj (landstræner Jacobsen, red.) fredag (15. januar, red.) ved midnat, og så skulle der klares en masse papirer og formalia, før jeg kunne tage af sted. Det kom der styr på søndag, og så fløj jeg mandag morgen. Det gik stærkt, fortæller Magnus Bramming.

Hvad vidste du om spilletid der?

- Kun at Emil Jakobsen var isoleret fordi han ikke kunne testes negativ, og så fik jeg to kampe. Så kom Emil tilbage, og så valgte de at beholde mig dernede, hvis der skete noget, og Magnus (Landin) havde også noget. Mere vidste jeg ikke, så altså mellem to dage og to uger kunne det blive, og det blev så to uger. Jeg tog bare derned og ville nyde det, fortæller Bramming.

- Det er superfedt at stå her og have spillet og bidraget. Det er megastort.

Magnus Bramming blev en smule nernøs, da Lasse Svan blev skadet i finalen, men konstaterede hurtigt, at Øris klarede opgaven på backen, mens Gidsel blev rykket ud på fløjen.

- Det var meget imponerende af ham, men også af de unge spillere. De er fandme dygtige, de er ydmyge og tager det slag i slag og er gode i jargonen og humoren med de andre på holdet. De falder bare ind, og det er imponerende, at de bare går ind og spiller det håndbold, de er udtaget for og ikke prøver at opfinde noget nyt. De holder fast i det, de kan, og det er også derfor, vi ender med vinde.

Magnus Bramming vidste også, hvad han skulle, da han kom ind, og ellers var der god hjælp at hente hos Landin og Emil Jakobsen, da han kom.

Er du flad nu eller fuld af energi over guldet?

- Lige nu er jeg lidt flad fordi der er en lang togtur hjem, men ellers er det fint, og når jeg får set min datter og kæreste, så kommer energien og humøret igen. Nu venter hverdagen, og på lørdag venter GOG, så der er masser at se til, siger Bramming, hvis brødre, Emil og Anton, spiller i henholdvis HØJ og TMS Ringsted.

Alle har de en fortid i Roskilde-håndbolden, og byen er stadig hjemsted for familien Bramming med mor Jeanette og far Peter.