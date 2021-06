Emil Scott til KFUM

Emil Scott - landsholdsspiller og danmarkssmester med Gentofte Futsal - tørner fremover ud for Roskilde KFUM udendørs. Foto: Claus Birch Foto: Claus Birch/Foto: Claus Birch

Sport DAGBLADET - 22. juni 2021 kl. 22:01 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Han er nogenlunde lige så hurtig som en hvirvelvind, og det er meget godt, for han vejer ikke meget mere end en pose fjer og ville være den nemmeste sag at puste omkuld for enhver velvoksen back i en fartmæssig jævnbyrdig.

Teknikken er lige til landsholdet - futsal-landsholdet - og så er 24-årige Emil Scott nyeste mand på Roskilde KFUMs hold i den nye kommende 3. division.

Emil Scott kommer til fra københavnerserieklubben Vigerslev, men er mestendels kendt for at have været en mangeårig profil i barndomsklubben Ledøje/Smørum. Allermest kendt, måske, for sit føringsmål i pokalturneringens 3. runde for LSF mod Brøndby, som han for øvrigt var forbi i ungdomsårene.

Forbi Roskilde har Emil Scott oogså været - fire måneder efter, at Brøndby var kommet sig og vundet 5-1, da han prøvede sig af i FC Roskilde ved vintertræningen 2018.

Her blev det dog ikke til en aftale, så han vendte hjem til LSF - og tog så til Hillerød et år efter, men kun for et en halvsæson, så var det hjem igen til Ledøje frem til i vinters, hvor Vigerslev g københavnerserien matchede bedre med rollen som nybagt far end toppen af danmarksserien.

Men nu er der tid igen.

- Vi har længe holdt øje med Emil, ikke mindst da han drillede os i DS. Da han skulle være far, forsvandt han lidt fra vores radar, men dejligt at vi kunne få ham med på ideen om at give elitefodbold et skud mere. Også fordi han passer perfekt ind i KFUM's opfattelse af, hvordan fodbold skal spilles, siger Roskilde KFUMs sportschef Pierre Overgaard til klubbens hjemmeside om tilgangen, der er den anden indenfor få dage.

Kumferne har også fået papir på Emil Scotts konturmæssige modsætning, kæmpestore 35-årige Mikkel Føge, der har specialiseret sig som midtstopper, men tidligere i karrieren var targetman i den modsatte ende af banen.

Føge spillede senest - i efteråret - i Taastrup FC og har tidligere været i Greve.