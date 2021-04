Emil Lærke på U18-landsholdet i 2016 sammen med landstræner Claus Hansen. Nu venter A-landsholdet. Foto: Anders Kamper

Emil Lærke er glad og stolt

Sport DAGBLADET - 19. april 2021

- Det er så fedt, mand. Det er så god en følelse, og jeg er bare så stolt og glad, og det er virkelig dejligt at være her nu.

Emil Lærke er lige landet i Polen, hvor han tirsdag spiller europæisk med GOG - kvartfinale i EHF European League mod Wisla Plock.

Det kan man såmænd godt glæde sig over, men nu og her handler det om, at Roskilde-drengen Emil Lærke mandag blev efterudtaget til Nikolaj Jacobsens A-landshold, der skal spille EM-kvalifikationskampe sidst på måneden og i starten af maj mod Schweiz og Finland.

Udtagelsen til A-landsholdet kommer i en sæson, som Emil Lærke indledte i juli med en ødelægge den ene akillessene under træningen i GOG. Siden ventede den lange og hårede genoptræning, comeback´et på banen i februar samt derefter at vise, at han stadig kan hoppe højt og hamre kuglen i mål. Det kan han.

- Nu sidder jeg her - det er noget af en rutsjebanetur...kr...edemig dejligt at være tilbage igen - og at blive udtaget til landsholdet! Det er virkelig stort, og jeg er så stolt over det, og det siger jeg i al ydmyghed, men jeg er bare glad, siger Emil Lærke.

I fredags sad han og spillede på computer, da telefonen ringede, og Lærke kunne se, at det var landstræneren, der ringede...

- Jeg fik en klump i maven, fik sagt »hej, det er Emil«, og så sagde han, jeg var udtaget. Jeg var helt oppe at køre, rundt på gulvet, fortæller Emil Lærke.

Det opkald og den nyhed kunne han ikke være alene med, så søster Frederikke (nybagt mor) i København og far Carl og mor Anne hjemme i Roskilde skulle ringes op til ordene - »jeg er udtaget til landsholdet!«.

- Min far og søster sagde, »nej hvor er det fedt«, og min mor begyndte at græde. Det er dejligt med deres support i ryggen hele vejen - det gør det hele lidt større.

- Det her er min drengedrøm - det jeg har kæmpet for, siden jeg var syv år gammel. Jeg har virkelig fået blod på tanden nu, og nu vil jeg bare gerne være en fast profil på landsholdet. Det er næste skridt, men i første omgang er det bare stort at være med, siger Emil Lærke, der sov fint et par nætter efter udtagelse, men fik natten til mandag spoleret af tanker om landsholdet, GOG´s kampe og alt...

Er du tilbage i topform efter skadesperioden?

- I forhold til, hvad jeg ved, jeg kan, er jeg der ikke, men jeg har vist de sidste to måneder, at jeg er på vej. Jeg spiller faktisk næsten bedre nu end jeg gjorde før, men jeg får også mere spilletid nu og bliver sat godt af mine medspillere. Jeg synes, det går godt og er på vej mod toppen. Det ser fint ud, og jeg mærker intet til foden og tænker ikke på den. Det er virkelig godt lige nu, syv-ni-tretten.

I landsholdstruppen er der andre GOG-spilleren som Morten Olsen, Emil Jakobsen og Mathias Gidsel, og deres tilstedeværelse er Emil Lærke ret glad for.

- Det betyder meget, og i denne samling er vi flere nye spillere med, så jeg er ikke fuldstændig ny, når der er holdkammerater med. Det giver mig lidt tryghed, at jeg ikke er den eneste, der er ved at ski... i bukserne før kamp. Jeg kommer til at være så nervøs, men jeg skal bare ind og spille, siger Emil Lærke.

På spørgsmålet om, hvorfor han har Nikolaj Jacobsens nummer i telefonen, svarer han:

- Lige da jeg blev skadet, talte jeg med ham og Henrik Kronborg (landstræner-assistent) om skaden, mit forløb og så videre, og så kodede jeg det ind.

I fredags kunne Emil Lærke så se, at landstræneren var i den anden ende, og lige om lidt venter debut´en i landskamptøjet.

De udtagede spillere til de to landskampe er:

Målvogtere:

Jannick Green, SC Magdeburg

Emil Nielsen, HBC Nantes

Kevin Møller, FC Barcelona

Fløjspillere:

Magnus Landin, THW Kiel

Emil Jakobsen, GOG

Johan Hansen, TSV Hannover-Burgdorf

Patrick Wiesmach, Leipzig Stregspillere:

Henrik Toft Hansen, Paris Saint-Germain Handball

Magnus Saugstrup, Aalborg Håndbold

Simon Hald, SG Flensburg-Handewitt

Bagspillere:

Mads Mensah, SG Flensburg-Handewitt

Morten Olsen, GOG

Jacob Holm, Füchse Berlin

Lasse Andersson, Füchse Berlin

Aaron Mensing, TTH Holstebro

Mathias Gidsel, GOG

Mads Hoxer Hangaard, Mors-Thy Håndbold

Jacob A. Lassen, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold

Emil Lærke, GOG Kampprogram for Danmarks kampe:

Onsdag den 28. april

Kl. 18.30 Schweiz - Danmark, Zürich (vises på TV 2 Sport)

Søndag den 2. maj

Kl. 18.00 Danmark - Finland, Ceres Arena (vises på TV 2)