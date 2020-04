Emil Holst vender hjem til Solrød

Hér valgte Emil Holst imidlertid at rykke nordpå i form af Skovshoved, men efter fem år hos nordkøbenhavnerne har Holst altså valgt at vende tilbage til dér, hvor det hele startede.

»Manden med DK´s bedste baghånd vender tilbage til Solrød, efter at have repræsenteret Skovshoved en årrække. Emil har i alle sine ungdomsår spillet i SSB, og kender derfor klubben.

Emil meldte allerede for et par år siden ud, at han gerne ville slutte af i klubben. Han kender stadig rigtig mange mennesker i Solrød og ser frem til at vende tilbage til gamle kendinge«, skriver Solrød Strand Badmintonklub i sit opslag.