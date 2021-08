Planen var egentlig, at Marius Elvius skulle være fortsat i Verona, men han er glad for at være hjemme i HB Køge igen. Foto: Jeppe Lodberg

Elvius vil give alt

Sport DAGBLADET - 06. august 2021 kl. 12:52 Af Jeppe Lodberg

Marius Elvius er kommet ind på HB Køges hold sådan lidt fra højre - og han har så absolut ikke noget imod at blive.

Han er lige blevet 19 år, fik debut for HB Køges seniorhold for to år siden og blev samme år kåret som »årets talent«. I løbet af 2020 begyndte førsteholdskampene at komme i tættere stimer, og med tre efterårsmål var han vicetopscorer efter Jubril Adedeji, der lavede fire.

Det førte til en lejeaftale med »Preben Elkjærs« Hellas Verona, så Marius Elvius havde hverken del eller lod i det forskrækkelige forår, hvor Auri Skarbalius' tropper tabte ni kampe i træk.

Han spillede i stedet for italienernes U19-mandskab, og det gik fint. Så fint, at Elvius regnede med, at han efter sommerferien ville blive rykket fast op i italienernes A-trup med Serie A-kampe på programmet.

Det samme regnede HB Køge med, så Marius Elvius var ikke med på holdkortet, som de nye trænere Daniel Agger og Lars Jacobsen fik overdraget sammen med opgaven om indenfor deres tre års ansættelse at få de blå/sorte trygt op i superligaen.

Og han var heller ikke med, da Agger/Jacobsen i juni måned lærte deres spillere nærmere at kende på træningslejren på Bornholm.

Til gengæld fik han comeback i den første »hjemmetræningskamp« mod Nykøbing FC, scorede i den næste mod FC Helsingør - og scorede igen kampens sidste mål i sæsonpremieren i Horsens.

- Jeg havde da også troet, at jeg stadig ville være i Italien. Men vi skulle jo lige nå til enighed, og det kunne vi ikke. Jeg spillede kampe for U19-holdet dernede og trænede med boblerne, der så plejer at blive rykket op sæsonen efter. Men de havde ikke set mig nok til, at de ville rykke mig op i førsteholdstruppen - og jeg vil altså spille førsteholdsfodbold. Så måtte vi jo skilles, men jeg har da stadig været glad for at have været dernede, siger Marius Elvius føjende til, at han ikke skænkede det mange tanker, da HB Køge dagen før den 1. april præsenterede de to landsholdsikoner.

- Men efter, at jeg er kommet hjem, kan jeg jo godt se, at det har givet det hele et boost - og at de vil spille noget fodbold. Og jeg kan bestemt ikke klage, selv om det stadig er noget nyt for mig med de nye trænere.

Lyder det fra den unge kantspiller, der i sandhed også har skullet lære en masse nye holdkammerater at kende - og det i et nyt omklædningsrum, da den stod på barakker, da han drog til støvlelandet på lejeaftale med option på mere.

Nu er han hjemme og har halvandet år tilbage af sin kontrakt.

- Men ved jo aldrig, hvad der kan ske, når der er transfervindue, men jeg kan sagtens se mig selv være her i det halvandet år - eller måske mere. Jeg har det jo godt her. Jeg trives, og jeg håber, at folk kan se, at jeg vil give alt for, at vi skal få succes.

- Det er fedt at være i gang med at spille fodbold igen. Jeg skal bygge mig selv op igen, score nogle flere mål - og om jeg starter inde eller ude, så skal jeg nok give den gas, siger Marius Elvius, der har taget de nye trænere med storm.

- Han er kommet ind senere, end de fleste andre. Kun Jon (Jonathon Flanagan, red) er kommet senere, men ham pegede vi jo selv på, mens vi ikke havde regnet med Marius.

- Det er jo egentlig en møg-position, han spiller, da det er der, vi måske har allerflest at vælge imellem. Men har har vist sig at være skarp helt fra starten, og han har været rigtig fin at få ind i gruppen, siger first team coach Lars Jacobsen og har også været tilfreds med de indhop, Marius Elvius har lavet:

- Han er kommet ind og har givet os noget andet. Han er et ekstra krydderi, og det er fedt at se, at han har grebet chancen, siger Lars Jacobsen.