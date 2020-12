Emma Navne har forlænget med LUGI. Arkivfoto: Anders Kamper

Eks-TMS´er bliver i Sverige

Sport DAGBLADET - 25. december 2020 kl. 20:17 Af Anders Kamper

I sommeren 2019 forlod bagspiller Emma Navne TMS Ringsted som en af holdets profiler til fordel for et skifte til den svenske klub LUGI Handboll i Lund.

Her er hun faldet så godt til, at klubben lillejuleaften meddelte, at Emma Navne tager to år mere i klubben, så kontrakten løber til 2023.

- Emma er den spiller, vi har bygget vores spil rundt om, så det er selvfølgelig rigtig dejligt, at hun vil fortsætte hos os. Hun udvikler sig hele tiden og har tager et stort ansvar for hele holdet, også udenfor banen. Vi har hele tiden haft et ønske om at forlænge med Emma og fortsætte med at bygge rundt om hende. Hun er virkelig et forbillede for vores unge spillere og går altid forrest med sine høje ambitioner, sin indstilling, træningsvilje og viljen til at vinde, siger LUGI´s sportschef Kenneth Andersson til klubbens hjemmeside.

Emma Navne fik sidste år den såkaldte »Stenmo«-pris, som i LUGI gives til en spiller, som tager stort socialt ansvar og som også bidrager til holdet udenfor banen.

Emma Navne er ikke uden bagtanke med underskriften på den nye kontrakt.

- Jag er superglad for, at jeg skal være i Lund de kommende to år! Jag trives virkelig godt her med både klubben og mine holdkammerater. Jag er meget glad for den rolle, jeg har fået på holdet, og jeg har udviklet mig både som spiller og og person. Derfor glæder det mig, at jeg skal blive her og udvikle mig endnu mere. Jag har sagt, at jeg ikke tager hjem til Danmark, før jeg har vundet en medalje. Med tanke på, at dette år ikke blev som forventet på grund af pandemien og alle vores skader, så måtte jeg jo tage et par år mere, siger Navne på hjemmesiden.

LUGI ligger netop nu nummer seks i den bedste række med 10 point efter 10 kampe, 10 point efter nummer et, Skuru IK og fire point op til bronzepladsen, hvor Trine Mortensens Sävehof fra Göteborg ligger.

Emma Navne har scoret 41 mål i denne sæson, mens nævnte Trine Mortensen har scoret 39 gange.