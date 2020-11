Efter vild fight: TMS tager sæsonens første sejr

Tændingen var med andre ord stor i opgøret, og det samme var jævnbyrdigheden, hvor TMS efter nogle gode minutter fik vendt 5-7 til 8-7. Senere blev det endda også 11-8, inden Mors/Thy viste stærk moral ved at komme tilbage på 11-11 efter en ellers skidt periode for holdet.

Det kunne der til gengæld ikke til dommerparret Mads Hansen og Jesper Madsen at dømme efter Christian Dalmoses gestikulationer, og efter 32 minutter havde TMS da også fået hele fem udvisninger mod gæsternes to.

Seks minutter senere var afstanden dog den samme - nu i form af 23-19 - og så sydede Dansk Kabel TV som var der dobbelt så mange som de omkring 450, der måtte lukkes ind. Og da Lauritz Legér - dagens bedste TMS'er - gjorde det til 27-22 efter 53 minutter, lignede det for alvor to ekstremt tiltrængte point til midtsjællænderne.

Med tre et halvt minut igen gik Mors/Thy op i et helbanepres for at fremtvinge gummiarm hos TMS, som allerede havde måttet se 28-22 blive til 28-24. Men trods et par afsluttende afbrændere af TMS, holdt de grønblusede hjem til sejr.