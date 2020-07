Effiong bliver til 2021

- Jeg har været i Danmark i fire måneder nu, og det er skønt. Jeg kom under coronapausen, og har ikke oplevet så meget endnu, men indtil nu har det været fantastisk. Jeg synes, jeg har fået en god start, og jeg er glad for min første tid her. Jeg er rigtig glad for forlængelsen, og håber, at vi forhåbentligt kan kæmpe med højere i tabellen næste sæson. Det er min ambition for HB Køge, og det er det jeg arbejder henimod", siger Effiong Nsungusi Jnr. Til HB Køges hjemmeside.

- Effiong fik en svær start med coronanedlukningen få dage efter ankomsten til Danmark. Han har dog arbejdet hårdt og har allerede vist sig rigtig stærkt frem, som en spiller for fremtiden, og vi er rigtig, rigtig glade for at vi er blevet enige om at fortsætte samarbejdet med en lang kontrakt. Effiong har nogle rigtig stærke og tydelige spidskompetencer, og er en spiller, der har potentiale til at kunne gøre sig gældende på højeste niveau. Nu gælder det dog i første omgang om at slutte sæsonen godt af. Der skal arbejdes hårdt i den resterende del af sæsonen, men vi glæder os meget over, at have denne aftale på plads, siger HB Køge-direktør Per Rud om kontrakten.