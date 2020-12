Ken Ecce (tv.) havde en travl aften på Lunden i søndags med deltagelse i samtlige løb. Fotos: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Ecce savner derby-sejren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ecce savner derby-sejren

Sport DAGBLADET - 30. december 2020 kl. 22:09 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

»Jeg mangler jo den forbandede Derbysejr!«

Ken Ecce siger det selv klart og lige ud. Når han kigger tilbage på året, der er gået lige om lidt, står søndag eftermiddag den 30. august tilbage som den mørke plet, der ikke rigtig vil gå væk.

Her havde han endnu engang chancen for at vinde dansk travs ultimativt største løb på hjemmebanen i Charlottenlund, men heller ikke denne gang lykkedes det, da Empire galopperede efter en halv omgang og ikke siden formåede at blande sig, inden Steen Juul strøg frem og vandt med Extreme.

Derfor blev 2020 ikke helt det år, Fjennelev-kusken og -træneren Ecce havde håbet på, og coronaens indtog i marts var så også ved at smadre hele forretningsgrundlaget, hvis ikke travsporten var blevet accepteret som en forrretning og kunne fortsætte efter en kort nedlukning.

I gang kom Ecce og de andre, og Ecce trådte ydermere kontroversiel mark, da han som den - i starten eneste danske kusk - tog til Sverige og kørte løb, for som han sagde: Det er mere sikkert tage til Sverige og køre end det er at gå op i Brugsen!

Det var ikke lige velset blandt kollegaerne, men kort efter fulgte de også med over Sundet.

- Overordnet kan jeg ikke tillade mig at klage. Som kusk har jeg vundet opdrætningsløbet, Prix Cagnes-sur-Mer på Jägersro med Empire og jysk to-års Grand Prix og andre gode placeringer. Jeg kan kun være tilfreds, men som træner mangler jeg en Confidence (Derby-favorit i 2018), og jeg håber at have en eller to på vej, der kan løfte lidt. Det må vise sig, hvor godt det bliver, siger Ken Ecce på vej hjem til Ringsted-kanten efter søndags aftens kolde, våde og stormende aften på Charlottenlund Travbane.

Her var han til start i ikke mindre end samtlige løb, ligefra et prøveløb som første optræden til en sidsteplads i 9. og sidste afdeling. Undervejs blev det til to sejre og og en 3. plads og samlet 40.000 kr.kørt ind i præmier.

Ken Ecce har lige præcis rundet de to mio. kroner i indkørte præmier i år med 383 starter mod 287 starter i 2019 og 2,1 mio. kr. kørt ind.

To gange de sidste tre år har han siddet bag en af de helt store derby-favoritter, men 2021 kan blive året, hvor Ken Ecce ikke er med.

- Lige nu har jeg ingen derby-heste, men det kan være den dukker op hen af vejen, og det håber jeg da, at den gør. Fiore kan være et emne til hoppe-derbyet, og det satser jeg på. Ellers har jeg nogle ungheste, der kan blive spændende, fortæller Ken Ecce.

For nylig havde han Steen Juuls tidligere Derby-vinder Bvlgari Peak i stalden, men den var for skadet til at arbejde med. Den er sendt videre og er nu avlshingst på Stutteri Laser i Årslev.

Hvad er dit ønske for 2021?

- Jeg ved snart ikke. 2020 har jo været et helt ambivalent år med corona og restriktioner, og jeg håber, at der snart kan komme lidt mennesker med på travbanen og få gang i det. Vi dør jo hen, når der ikke er nogen, der er med og har det sjovt.

- Vi lever af interessen og at folk er med og er interesseret og bliver bidt af det og vil prøve at have en hest. Jeg kan mærke, at nogen er gået træt i det nu og nogen vil holde op, fordi de ikke kan komme og kigge, og det er sørgeligt. Vi trænger virkelig til, at sporten åbnes igen, siger Ecce.

- Vi holder fast med det yderste af neglene i forvejen, og så kommer det her. Vi tåler ikke så meget mere.

Han lukker året ned torsdag i Århus.