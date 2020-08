Ken Ecce. Foto: Anders Kamper

Ecce og Empire er derbyfavorit

Sport DAGBLADET - 30. august 2020 kl. 09:59 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For en dansk travkusk og træner findes det ikke større. Dansk Trav Derby er drømmen at vinde for dem alle, og har man først været med, så handler det selvfølgelig også om at vinde.

Meget har Ken Ecce fra Fjenneslev ved Ringsted prøvet i 35-40 år i travsporten, men ikke at vinde derbyet. Så mange chancer kommer der heller ikke i en karriere, så man skal sørge for at tage vare på mulighederne.

Forrige år var en af de helt store muligheder, da Ecce var træner og kusk med suveræne Confidence, men i derbyet gik det galt, da hesten gik i galop og det hele blev spoleret.

I år er chancen der igen - og omend endnu større med Empire, som Ken Ecce ikke træner, men »blot« sidder bag, når der køres i Danmark og Sverige. Empire (ejet af Leif Hansen) har hele året opholdt sig i Frankrig, hvor den er blevet trænet af Tomas Malmquist og har kørt løb dernede.

Søndag er den altså i Charlottenlund, der er Ken Ecces hjemmebane, og han glæder sig naturligvis til at få chancen for endelig at vinde.

- Empire har fået rigtig hård konkurrence i Frankrig, og den har bevist, at den står distancen. På den baggrund tror jeg, jeg har den bedste hest, men på dagen kan alt jo ske. Taktik er jo noget mærkeligt noget, og jeg har da noget, jeg gerne vil i løbet, men når bilen kører, kan det blive noget helt andet. Jeg har en god hest, og bare jeg har nogenlunge racing luck, så tror jeg, at jeg vinder.

Hvad er forskellen på Empire og Confidence?

- Empire har mere råstyrke, den er hurtig, men det var Confidence også. Empire har bare styrken, siger Ken Ecce, der selvsagt har tænkt mere og mere på derbyet, jo tættere dagen er kommet på.

- Derbyet har da fyldt meget i perioder, men nu fylder det alt, når det er så tæt på, og det gør det for os alle, siger Ecce.

- Jeg tænker ikke så meget på, at jeg endnu ikke har vundet løbet, men det kunne da være sjovt at prøve det. Så kan det flueben sættes! Jeg ville hellere have vundet derbyet som træner (med Confidence) - det ville have betydet meget for mig. Det er absolut sjovt at vinde som kusk også, men når man selv har trænet en hest og lagt timer i den, så betyder det noget ekstra. Tomas har brugt mange timer på hesten, så løbet betyder selvfølgelig meget for ham også, siger Ken Ecce.

Empire har kørt 1,3 mio. kroner i hus i sin karriere og har vundet 10 løb og har tre 2. pladser.

I dag køres det største løb i Danmark, og Empire er favorit. Løbet starter kl. 16.46.