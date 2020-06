Ken Ecce på Charlottenlund Travbane i lørdags. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Ecce lever med kritikken - ville gøre det igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ecce lever med kritikken - ville gøre det igen

Sport DAGBLADET - 07. juni 2020 kl. 21:26 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Travtræner Ken Ecce fra Fjenneslev ved Ringsted fik det meste af travverdenen på nakken i marts, da han efter nedlukningen af Danmark - herunder travbanerne - valgte at drage over Øresund og stille til start der på svenske baner.

Nu, små tre måneder efter, køres der atter trav i Danmark, og det har der været gjort nogle uger. Indtil videre uden tilskuere, men de er på vej, og Ken Ecce tager det roligt, at mange af hans kollegaer var kritiske overfor hans ageren i marts.

- Jeg var jo nok den mest udskældte person i dansk travsport på et tidspunkt. Jeg mener stadig, at det var - og er - professionelt håndteret derovre. Jeg har ikke haft problemer med det overhovedet, men jeg har større problemer med at gå i Brugsen og handle, hvor mennesker står tættere.

- Jeg ved godt, det kan provokere nogen, at jeg siger det sådan, men sådan er det altså, siger Ken Ecce i en pause mellem løbene på Charlottenlund Travbane i lørdags.

Og du står ved det stadig?

- Ja, det gør jeg. Absolut. Jeg synes, vi er mere hensynsfulde her end man er i supermarkeder. Det er der ingen tvivl om. Jeg tager stadig til Sverige, men det er jo trist, at det heller ikke derovre må være tilskuere.

De er nu på vej til de danske baner.

Han havde et enkelt løb under Elitloppet forrige weekend i Stockholm, hvor der plejer at være 25.000 tilskuere. I år var der ikke en. Kun de banefolk og andre, der skulle være der.

Turene til Sverige gav en indtjening, der kunne lappe hullet fra den manglende i Danmark, så Ken Ecce er kommet helskindet gennem foråret.

- Det har holdt gang i stalden, og mine hesteejere har sagt, at det var fint, at jeg tog derover, og jeg så intet problem i at gøre det.

Hvordan var det at vær så udskældt?

- Jeg har taget det stille og roligt og lade kritikerne gøre det, men jeg tænkte også, at »lad os nu se, hvor længe der går, før de selv tager over broen«? Det gjorde de efter få uger, og jeg vidste, det ville gå den vej, så måske skulle de have tænkt sig en lidt om, inden de gik efter mig. Men jeg har ikke skældt dem ud for det!

- Hvis jeg mente, det var uforsvarligt at tage over, så havde jeg ikke gjort det. Med den måde, det blev håndteret på, så var jeg slet ikke i tvivl.

De svenske resultater til trods, så mangler Ecce nogle resultater, og det skyldes et stykke ad vejen sygdom i stalden.

- Det har været sygdom og sygdom hele året med hestene - men heldigvis er der nogle fine ungheste på vej, og dem glæder jeg mig til. De kommer i løbet af efteråret, og fremtiden ser fornuftig ud. Jeg ved ikke, hvad der er sket, for jeg har ikke ændret en pind med træningen eller min daglige gang med hestene. Men de har ikke fungeret - men det begynder de at gøre. De næste fem-seks uger vil vise, om jeg er ved at ramme noget, der ligner noget igen, siger den rutinerede travtræner.

- Jeg har gjort, som jeg plejer, men det er levende væsener, og nogle gange sker det bare.

Det altoverskyggende mål i år er Travderbyet til august, og her skal hesten Empire bringes i spil. Den er for tiden i Frankrig.

- Jeg glæder mig til at køre den - virkelig. At køre sådan en hest, er fantastisk, siger Ken Ecce, inden næste løb kalder på banen på en travl dag, men uden megen stemning og ingen tilskuere.