Dybt skuffet Ecce efter derby

Sport DAGBLADET - 31. august 2020 kl. 00:03 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For to år siden galopperede Confidence, og i år galopperede Empire. To store muligheder for Ken Ecce til at vinde dansk Trav Derby, og to muligheder, der blev tabt på gulvet.

Empire kom ellers til Danmark og Charlottenlund som den store favorit. Den har vundet stort set alt, hvad den har stillet op i, men altså ikke dansk travsports mest prestigefulde løb. I stedet spurtede næstfavoritten Extreme med Steen Juul i sulkyen til sejr for næsen af Gordon Dahls Etype Cash.

Ecce og Empire blev nummer fem, og nogle timer efter løbet er det en mærket Ecce, der sætter ord på nedturen.

- Jeg kan godt tåle at tabe en gang imellem, men lige i dag (i går, red.) går det mig på, kan jeg mærke. Det går mig faktisk meget på. Men det er levende dyr, vi arbejder med, og så sker sådan noget.

Hvad piner dig mest?

- Det piner mig, at hesten ikke var, som jeg havde forventet. Slet ikke den samme hest som tidligere. Rytmen var der ikke fra start, og jeg måtte stoppe med at køre til spids og køre sikkert, men den var ikke fin nok, slår hovedet op, og jeg kan ikke hjælpe den i første sving, hvor den galopperer, fortæller Ken Ecce.

- Der kan være en milliard forklaringer, men den var der ikke. Jeg er selvfølgelig skuffet fordi der har været kæmpe pres på med en tårnhøj favorit i løbet. Alle troede, den ville vinde, men det skulle være med hest,der er i orden, og det var den ikke i dag.

Det lyder som hårde ord?

- Det var sådan, det var, og Tomas Malmquist (Empires træner, red.) sagde selv, at den ikke var så fin i opvarmningen, og jeg kunne mærke det samme efter 200 meter, og det var inden løbet. Det var ikke, som det skulle være.

Galoppen til trods fik Ecce kæmpet Empire tilbage i feltet og var med fremmet, men til sidst var der ikke mere at gøre.

- Jeg skulle have det bedste ud af det, så jeg kørte frem for at reparere skaden så godt som muligt. Det gjaldt om at få en pengepræmie med hjem, så jeg kørte frem.

Hvor længe vil det her plage dig?

- Et stykke tid. Livet går videre, men jeg får aldrig nogensinde en større chance for at vinde derbyet end denne gang og med sådan en hest. Det var nu, men hestene skal være i orden på de store dage, og det var den ikke.

- Det var et af de få skud i bøssen, man har, for der ikke bare lige et nyt derby. Det skal der nok komme, men det er svært at leve med, når man har så god en hest, siger Ken Ecce.

- Det holder mig ikke vågen om natten, men jeg bruger mange tanker på det, for der tænkes en del, når man sidder så mange timer bag heste, som jeg gør!

Kunne du have gjort noget anderledes?

- Det føler jeg simpelthen ikke, og jeg har tænkt og tænkt meget over det. Jeg gør det rigtige i løbet, men der var ikke noget at stille op. Uden galop havde jeg slået dem, så det lidt tungt nu. Arghh! lyder det fra Ecce.

Mandag aften kører han i Halmstad.