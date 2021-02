Dudek nyder at være bisse

Med 15 udvisninger og to røde kort i 18 kampe er der ingen tvivl om, hvem der er bissen på TMS Ringsteds Ligahold. Fløjspiller Mads Dudek må tage den tvivlsomme ære på sig, og det gør han.

Han er fem udvisninger foran Lauritz Legér og syv foran Joachim Møller i TMS Ringsteds interne stilling, hvor 12 mand har fået udvisninger i sæsonen.

Det lidt specielle for Dudek er, at han dækker op på fløjen, hvor de fleste udvisninger normalt falder til spillerne i midterblokken.

I TMS har det en årsag og forklaring. Mads Dudek skal tage de

udvisninger, så de ikke i så høj grad rammer forsvarerne i midten.

- Inden sæsonen sagde Christian (Dalmose, red.), at jeg skulle være bissen, så jeg skal give den lidt ekstra. Vi kan ikke undvære Thor i forsvaret, så derfor trækker jeg ind i midten og tager en udvisning en gang imellem. Det er bedre, jeg bliver vist ud end Thor. Jeg ved ikke, om det fungerer, men det er sådan, det er. Folk kan ikke lide mig for det, for det er lidt svinsk engang imellem, men sådan er det. Jeg spiller måske lidt videre på det også.

Og du som er en sød ung mand...

- Jaja, men inderst inde er jeg en sindssyg bisse! Jeg synes, det er sjovt at have den rolle, selv om mange modspillere hader mig for det, siger Dudek.

- Når man er bundhold, så skal det til, og i stedet for at være de pæne drenge, så skal der fight til, og så kommer tænding på. Nogle gange er det også lidt dumt det, jeg har gang i, men det har en mening et sted og giver lidt ekstra tænding, siger Mads Dudek.

- Jeg tænker ikke over det, men spiller bare og tager de kampe, der kommer, og nogle gange går det, andre gange går det ikke, og så ryger jeg ud.

Hvad tænker du om Århus-kampen (tirsdag)?

- Vi tror, vi kan vinde, hver gang vi går på banen, og vi var tæt på sidst, vi mødte dem. Nu er vi hjemme, og nu er det turen herover der tager en modstanders energi og ikke tilskuerne. Der er dødt i hallen, og det var der i Bjerringbro, men når man er hjemme er det en anden fornemmelse. Vi håber, det giver os lidt medgang. Vi skal spille godt, vi skal have redninger og vi skal have gang i kontrafasen. De tre ting skal til. Århus kan sagtens vinde, men hvis vi rammer vores topniveau, så er vi gode nok til at slå dem, siger Dudek.

På topscorerlisten ligger han blot nummer fire i TMS med beskedne 47 mål i 19 kampe. Lige over to i snit.

Morten Jensen, Oskar Vind på den anden fløj og Lauritz Legér har scoret flere.

Dudek er ikke helt tilfreds.

- Jeg vil godt score flere mål, men brænder for meget. Jeg "går" måske lidt for meget, og nogle gange er chancerne måske heller ikke helt store nok til det, men jeg tager udfordringen op. Jeg er for ustabil på fløjen, men er ok på kontra, synes jeg, siger Dudek.

Han har ikke sat sig noget mål for antal scorede mål, men det må gerne være flere end to pr kamp.

TMS Ringsteds spillere med udvisninger i sæsonen:

Mads Dudek: 15

Lauritz Legér 10

Joachim Møller 8

Andreas Magaard 6

Sebastian Thor 6

Morten H. Jensen 5

Martin Mauer 2

Christian Wacher 1

Anders Møller 2

Martin Risom 1

Oskar Vind Rasmussen 1

Andreas Hampe 1

Lasse Hamann Boeriths 1