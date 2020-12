Drømmestart ved bordet af Roskilde

Den spillende sportschef Allan Bentsen havde sagt, at kampen mod Pontiose var en nøglekamp, og med en sejr på 3-2 har Roskilde Bordtennis nu nøglerne til at spille sig til kvartfinalerne i årets Champions League.

I aftes gik det løs i Düsseldorf, og med sejren i den første af tre puljekampe er Roskilde nu tæt på at spille sig videre.

Roskilde havde faktisk tre matchbolde til at vinde 3-1, men indløste dem ikke, og i den sidste kamp var Michael Maze ved bordet mod Patrick Baum.

Maze kom bagud 0-2 i sæt og bagud 1-3 i det afgørende sudden death sæt til kun seks point, men derfra vandt han resten af pointene og sættet 6-3 til stor jubel hos holdkammeraterne i den stort set mennesketomme hal.

Jens Lundqvist bragte Roskilde foran 1-0 via sejren over Patrick Baum, og siden Michael Maze blev Maze jævnet mod Tristan Flore, og så skulle Allan Bentsen til bordet. Og den gamle mester kan endnu, viste han atter engang.

Allan Bentsen vandt overraskende 3-2 over Quentin Robinot og 6-2 i afgørende sæt. Derefter havde Jens Lundqvist flere muligheder for at gøre det til 3-1, men svenskeren misbrugte tre matchbolde i fjerde sæt, hvor han førte 10-7 og 11-10. Tristan Flore vandt dog sættet 14-12 og det sidste sæt 6-2.

2-2, altså, og en gyser ved bordet, hvor Maze nu skulle møde Baum med kampstart kort før klokken 23.00 fredag aften.

Maze tabte første sæt 15-17, men havde flere sætbolde, og Baum lignede en mand, der havde Maze i et jerngreb, da han vandt 2. sæt også.

Maze vandt dog de næste to sæt 11-9, og så skulle der spilles til seks i sidste og afgørende sæt.

Her kom Baum foran 3-1, men Maze var ikke slået ud og vandt resten af boldene mod en måbende modstander, der lignede en mand, der netop havde fået revet en sejr ud af hænderne.

Det havde han også.

Roskilde Bordtennis – AS Pontoise-Cergy (Frankrig) 3-2

Jens Lundquist - Patrick Baum 3-1 (11-9, 11-6, 10-12, 11-6)

Michael Maze – Tristan Florfe 0-3 (4-11, 9-11, 7-11)

Allan Bentsen – Quentin Robinot 3-2 (11-6, 11-7, 6-11, 5-11, 6-2)

Lundquist – Flore 2-3 (5-11, 11-7, 11-9, 12-14, 2-6)

Maze – Baum 3-2 (15-17, 8-11, 11-9, 11-9, 6-3)

Lørdag aften skal Roskilde møde stærke Saarbrücken kl 20.30, og søndag gælder det det formodede dårligste hold i puljen, Walter Wels fra Østrig.

Jonathan Groth der spiller for russiske UMMC.

TTC Enfireex Ostrava (Tjekkiet) - TTSC UMMC (Rusland) 0-3

Felipe Olivares – Tomislav Pucar 1-3 (11-9, 4-11, 3-11, 4-11)

Simon Belik – Jonathan Groth 0-3 (1-11, 10-12, 7-11)

Filip Delincak – Liam Pitchford 0-3 (4-11, 6-11, 3-11)

Anders Lindh spiller for franske Hennebont.

Dekorglass Dzialdowo (Polen) – GV Hennbont TT (Frankrig) 2-3

Wei Shihao – Cedric Nuytinck 0-3 (8-11, 8-11, 5-11)

Andrej Gacina – Omar Assar 3-2 (5-11, 11-7, 11-5, 8-11, 6-4)

Jakub Dyjas – Anders Lind 3:1 (8-11, 13-11, 11-1, 11-8)

Wei Shihao – Omar Assar 0:3 (8-11, 5-11, 5-11)

Andrej Gacina – Cedric Nuytinck 1-3 (11-6, 12-14, 13-15, 9-11)