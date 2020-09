Hvidovre-keeper Marco Brylov er med fremme ved hjørnespark, men HB Køge klarede frisag og vandt 2-1. Foto: Jeppe Lodberg

Drømmestart for HB Køge

Sport DAGBLADET - 11. september 2020 kl. 21:01 Af Jeppe Lodberg

Ét er træningskampe, noget ganske andet er kampe, hvor der er vitale point på spil - og en sådan havde HB Køge fredag aften for første gang siden slutningen af juli, hvor en ny sæson i fodboldens 1. division blev sikret.

Hvidovre med den gamle HB Køge-træner Per Frandsen ved roret var på besøg på Capelli Sport stadion til sæsonpremiere, og de blå/røde fik straks fra start at mærke, at det blå/sorte hjemmehold ville bevise tesen omkring træningskampe. Det gjorde de med 2-1 sejr, men kors hvor det brændte på i den sidste halve time.

Der var nærmest ild i HB Køge fra første fløjt, og på blokken noterede straks, at Nicholas Marfelt ville få en forrygende debut på venstre back-plads, at Rocco Romeo i dén grad har udviklet sig, siden den canadiske midtstopper var i HB Køge sidst og at Valon Ljuti og hans energi på midtbanen er en gevinst for alle hold. Læg dertil et arbejdsraseri af aftenens anfører, Martin Koch, og noget, der tenderer en genfødsel af angrebsmakker Jakob Johansson.

Det var en rendyrket fornøjelse, og allerede efter fire minutter havde HB Køge bolden i nettet, da Nicholas Marfelt tog en supertur op i venstre side og smækkede bolden ind midt i feltet. Her havde Martin Koch skabt sig plads, men hans firsttimer fik Marco Brylov refleksreddet, og det nyttede ikke, at Stephan Petersen så nemt som ingenting kunne putte riposten i tomt mål - han blev vinket offside.

HB Køge måtte så vente helt til det 11. minut, førend det blev 1-0: Stephan Petersen sendte fra højre bolden mod midten til kanten af Hvidovres felt, hvor Jakob Johansson havde god plads til med en fin firsttimer at placere bolden utageligt ved nærmeste stolpe.

Gæsterne havde ret beset intet udover et frispark, som Andreas Moos midt i første halvleg fik sendt godt uden om den opstillede mur på kanten af HB Køge-feltet, men inde på stregen var den nye keeper, Oskar Snorre, flyvende og greb sikkert.

2-0 kom efter hjørnespark ti minutter før pausen. Jubril Adedeji sendte fra venstre bolden ind i flokken i det lille felt, og derfra røg den i bagrummet, hvor Nicholas Marfelt med et fint førstetouch skabte plads til sig selv og en knastende tør scoring.

Per Frandsen forsøgte sig i pausen med en tredobbelt udskiftning, men den gav ikke sådan lige noget til en start. Tværtom var HB Køge et par sorte negle fra at komme på 3-0, da Jubril Adedeji i første minut forsøgte sig fra næsten midten af banen, men MArco Brylov nåede lige tilbage i sit mål og fik afværgret.

Efter ti minutter havde Jakob Johansson brugt alt krudtet og blev skiftet ud med Liam Jordan.

Og det skulle vise sig, at HB Køge som helhed også havde brugt al energi.

Hvidovre tog over, og da Matti Olsen reducerede med en halv time igen, da han bankede Marcus Lindbergs knaldende hårde flade indlæg op i krydset, gik der for alvor nerver i den.

Gæsterne mosede på, og efter en gang skydetelt ramte den tidligere FC Roskilde-spiller Lasse Brandt Hansen overliggeren med et kvarter igen. Det var så det tætteste gæsterne kom, men pyha - 500 tilskuere holdt vejret helt til sidste spark, et frispark lige uden for feltet, og med Kim Aabech på holdet var Hvidovre stadig med. MEn Osar Snorre greb ham ud og 2-1 og en drømmestart for HB Køge.