Foto: Per Christensen

Mads Julø spillede en fornem kamp på sin fødselsdag - her fanget i 1. halvlegs snestorm. Foto: Per Christensen

Drømmestart af KFUM

2. divisionsoprykkerne Roskilde KFUM kunne ikke have ønsket sig en bedre start på foråret end den, holdet leverede i premieren lørdag hjemme mod AB Tårnby.

Under de første 45 minutter regnede og sneede det í en grad, så det sendte tankerne i retning af en træningskamp i januar, og de få tilladte tilskuere fra klubberne blev gennemblødt. Ikke noget af sige til, at KFUM´s VIP´s havde søgt ly i tørvejret på 1. sal af klubhuset...

Herfra kunne blandt andre det nye KFUM Pro-bestyrelsesmedlem Thomas Helveg se KFUM komme foran efter den halve time, da Emre Selvi afsluttede et fint sammenspil mellem Dino Karjasevic og fødselsdagsbarnet Mads Julø i feltet. Helt uselvist af de sidste sidste endte det med en fri Selvi foran mål.

Dino Karjasevic burde siden have fået et straffespark, da han blev skubbet i ryggen, men nej, vinkede dommer Casper Thorsøe Jr. afværgende og truede angriberen med en advarsel, hvis han faldt på den måde igen.

Det gjorde Karjasevic ikke, men han headede sit hold på 2-0 på Mads Juløs præcise indlæg fem minutter efter pausen. Her lysnede det for oven, og KFUM sled sig gennem et kvarters mas og megen sparken væk, inden holdet atter kom i gear.