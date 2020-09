Auri Skarbalius har nået det, han vill, på træningsbanen. Fredag aften går det løs sammesteds i sæsonpremieren mod Hvidovre. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: Drømmer om oprykningsspillet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Drømmer om oprykningsspillet

Sport DAGBLADET - 11. september 2020 kl. 11:37 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Resultaterne har været sløjere end pauvre for HB Køge i opstarten, men fra i aften gælder det point, og dem skal der nogle af ind på kontoen, når Hvidovre kommer på besøg, siger cheftræner Auri Skarbalius, der som direktør Per Rud har sigte på Top 6.

- Vi er gået gennem alle de faser, vi ville i opstarten, og de nye er blevet sat ind i spillestil, det taktiske, og de er blevet godt integreret i det sociale også efter en supergod træningslejr.

- Jeg vil sige, at alt er godt - pånær lige, at der der gået så mange mål ind imod os. Det er ikke sådan, at vi har været hullede som en si - vi har spillet fint, og modstanderne har ikke skabt flere chancer mod os, end man kunne forvente. De har bare været kyniske, og så må vi jo arbejde på at give endnu færre chancer væk, og det har vi gjort.

Siger Auri Skarbalius efter den sidste træning op til fredag aftens sæsonpremiere i 1. division - hjemmekampen mod Hvidovre. Og han siger det efter fem træningskampe, der samlet set kun har givet ét »point« - hentet i den første mod 2. divisionsmandskabet fra Rødovre, Avarta.

Efter dén blev det til et 1-2 nederlag hos 1. divisionskonkurrenterne fra Fremad Amager, så 4-5 hos superligaklubben FC Nordsjælland, og endelig 1-5 og 1-3 mod hold fra 3. bundesliga på HB Køges fem dage lange træningslejr i Dresden i sidste uge.

- Og så skal vi også blive bedre til at score på vores egne chancer, skynder Auri sig at tilføje, og cheftræneren har naturligvis lagt mærke til, at den normale topscorer, Martin Koch, ikke har scoret overhovedet i de fem kampe.

Men det er han ikke voldsomt nervøs ved og Auri vender dem om:

- Det er dejligt, at der er andre, der har scoret. Jakob Johansson har lavet tre. Marius Elivius (to), Adedeji Jubril (to) og Liam Jordan har også scoret. Det er vigtigt for deres selvtillid, og Koch skal nok være der, lyder det fra HB Køge-cheftræneren.

Og dét kan han jo så faktisk ikke vide sig sikker på, at sidste sæsons delte 1. divisionstopscorer er, for transfervinduet er åbent helt frem til den 5. oktober. Men det ville være underligt at sælge »guldet« et halvt år efter at have forlænget aftalen frem til sommeren 2022.

- Helt generelt, så opererer jeg med, hvad jeg har - for jeg kan ikke vide, hvad der sker. Som træner vil man helst have, at transfervinduet var lukket, når sæsonen gik i gang, for sker der noget i en superligaklub, så kommer der en domino-effekt ned i systemet, og klubben kan blive presset til at sælge, siger Auri Skarbalius i helt generelle vendinger, men kan da ikke undgå at sende en tanke til sin gamle assistent i HB Køge, Hvidovre-cheftræner Per Frandsen.

»Franne« måtte i går se Horsens rende med i hvert fald én af de offensive spillere, som Auri Skarbalius på formiddagens taktikmøde havde bedt sine spillere holde et ekstra vågent øje med i aften, Lirim Qamili.

- Forhåbentlig er der ingen klausuler om, at han lige må spille kampen mod os, smiler Auri Skarbalius, der kunne nå at rette op på de taktiske dessiner ved den sidste træning.

- Men de har masser af andre offensive kræfter, vi skal holde øje med - Mikkel Nøhr, Nicolaj Agger, Kim Aabech og Marcus Lindberg, lister han op og nævner i farten ikke Hvidovres nyeste signing, den tidligere HB Køge-spids Tobias Thomsen.

Til gengæld hæfter Auri Skarbalius sig ved, at Hvidovre har fået yderligere rutine i forsvaret ved at hente Anders Randrup, som så kan genoplive et makkerskab med Daniel Stenderup fra svundne Brøndby-tider.

- Hvidovre bliver som alle andre gange en hård nød for os at knække. Franne gør et fantastisk arbejde derinde, og jeg vil næsten påstå, at Hvidovre var forårets hold - eller sommerens hold efter coronapausen, om du vil.

- Men når det er sagt, så skal vi have point mod et hold som Hvidovre, hvis vi vil nå vores mål. Og det må meget gerne være mere end ét, siger Auri Skarbalius, der gerne vil fire-fem kampe ind i sæsonen for at sætte sig mere skråsikre mål.

- Men klubben har sagt, at målet er, at vi kommer i den bedste halvdel, så jeg drømmer da også om, at vi kan komme i Top 6. Jeg påpeger bare, at det er der ti hold, der siger, siger Auri Skarbalius.

Og direktør Per Rud bakker op på klubbens hjemmeside:

- Vi kan se, at eksperterne vurderer os til en placering som otte eller ni i rækken, og det passer nogenlunde med den økonomiske formåen, HB Køge har pt.

- Det er dog klart, at vi som klub altid drømmer om at gøre det bedre, end eksperterne vurderer, så vi drømmer da om en plads i slutspillet og top 6. Det kommer dog til at kræve en stærk og god indsats over hele sæsonen, da der er rigtig mange om buddet, siger Per Rud til hbkoge.dk, hvor han også »forudser«, at klubben kommer til at være aktiv i transfervinduet - både den ene og den anden vej.

Ved træningen i går kunne de blå/sorte spille 11 mod 11, og den nyudnævnte anfører Eddi Gomes plejede stadig sit baglår, mens Abdul Hamza selvtrænede efter forårets brækkede fod.