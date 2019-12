Se billedserie Tænkepause i Bahrain. Foto: Christian Vermeulen/High Class

Drømmer om Le Mans igen

Sport DAGBLADET - 20. december 2019 kl. 11:40 Af Jeppe Lodberg

I 16 sæsoner har han drønet specielt de amerikanske racerbaner, men også den franske Le Mans-bane tynd i sin gule Corvette GTI-racer.

I de første tre sæsoner for det amerikanske team i 2004, 05 og 06 var han hurtigere end alle andre i det legendariske 24-timers løb, som han har været med i hvert år siden 1999.

Og til næste år var der - med oktober måneds manglende kontraktforlængelse - pludselig udsigt til en meget lang dag foran fjernsynet den 13.-14. juli.

Men nu er i hvert fald én dør blevet åbnet på klem for 46-årige Jan Magnussen - Roskildes og hele Danmarks mest vindende racerkører nogensinde.

Magnussen var i den forgangne weekend inviteret til Bahrain for at testkøre for det danske hold High Class Racing og dens Oreca 07 Gibson-racer. En LMP2-racer - prototype 2'erne, der typisk kom ind over målstregen noget efter Tom Kristensen i dennes Le Mans-rekordkarriere og før GTI'erne. Dem med tag på og som ikke ligner gadebiler som eksempelvis Corvetter gør det.

Den type racerbiler, som Jan Magnussen kørte i de fem første gange, han deltog i Le Mans.

- Det var så fedt at prøve. Jeg sammenligner den med den Audi, jeg kørte Le Mans i den gang i 2003. Der er en helt anden kraft i sådan en og en helt anden downforce, end i Corvetten. Det varfedt at være tilbage i en Formel-agtig bil, og det tog ikke lang tid for mig at vænne mig til det, selv om det jo er tusinde år siden sidst, siger den tidligere Formel 1-racer ved køkkenbordet i residensen i Roskilde.

Og - må han indrømme - han kommer nok til at spørge sønnike Kevin til råds om træningsøvelser henover julen, for det var da godt nok nogle helt andre G-påvirkninger, end dem, han har vænnet sig til, han blev udsat for ved nedbremsninger på banen i Bahrain.

- Jeg fik et chok. Den er stiv og helt utilgivende i forhold til Corvetten, når man kom over curbes eller bare almindelige ujævnheder i asfalten. Jeg er jo vant til, at når jeg ser en curbe, så tænker jeg »jeg kommer da hurtigere frem hvis jeg kører henover den end udenom«. Men jeg skal love for, at jeg kom på andre tanker - jeg røg op i taget, og nakken sagde bare gonk, gonk, gonk.

- Jeg har tænkt her efterfølgende, at det var godt, at jeg kom over i sportsvogne og gjorde karriere dér. Hvis jeg havde kørt sådan en her i 20 år, så tror jeg helt sikkert, at jeg havde været stoppet som racerkører for længe siden. Så havde kroppen været bumpet i stykker.

Testen for High Class Racing gik ganske glimrende - Magnussen var teamets hurtigste mand rundt på på banen i Bahrain og næsthurtigst af alle de LMP2'ere, der var rundt.

30 omgange blev det til henover træningsdagen, der blev afburdt af et større regnvejr. Og den hurtige tid blev sat allerede før regnen - dér, hvor Magnussen jo egentlig lige skulle vænne sig bilen.

- Der er rigtigt mange knapper og ting, man skal holde øje med, da alt sidder i rattet, men jeg følte mig godt tilpas og kørte hurtigt rigtigt hurtigt.

- Jeg tænkte virkelig tingene meget grundigt igennem, da jeg var ude første gang - var opmærksom på det mindste, og lagde undervejs en plan for, hvordan jeg så kunne køre rigtigt hurtigt, når vi kom ud igen efter regnen. Og den plan holdt så lige præcis ikke en skid - jeg bumlede rundt, griner Jan Magnussen og forklarer, at han ikke i al sin grundige planlægning ikke lige havde taget højde for, at han startede på nye dæk - og at de »har et vindue på tre omgange«, hvor de fungerer perfekt.

Det var lige de tre omgange, han tænkte dybt i - så da perfektionen forsvandt ud af dækkene, punkterede planerne så at sige.

- Men heldigvis var der en træning mere, og ved at kigge alle data igennem fra om formiddagen, så fik jeg sat det hele sammen, så jeg sluttede af med gode tider igen. Det var fedt, siger Jan Magnussen og håber inderligt, at hans »performance« også er blevet bemærket hos ACO, der arrangerer Le Mans.

For hele planen med, at han var til testkørsel for High Class Racing, var, at det danske team gerne vil have to biler med til juli måneds løb på banen gennem den lille franske by.

- De har allerede én, men målet er to. Første step er, at de skal have en »entry« af ACO, men det tror teamet på, at der er en god chance for. Det er jo en forretning for ACO, men jeg tror, at de er klar over, at de skal passe på »de gode lande« - Danmark, Holland, England - der trækker mange tilskuere til Le Mans.

- Andet step er, at High Class skal have finansieret bilen, men det tror jeg ikke, at der bliver problemer med. Ellers ville de vel ikke søge en »entry«. Om de får det, ved vi i slutningen af januar - men der kan gå helt frem til testkørslerne til selve Le Mans-løbet, for nogle kan melde fra og så bliver man inviteret i sidste øjeblik.

- Jeg vil det her virkelig meget. Jeg er faktisk overrasket over, hvor meget, jeg vil det. Jeg håber på, at jeg kommer til at køre Le Mans for High Class - men får de ikke en »entry« i januar, så vil jeg så også begynde at kigge andre steder rundt for at køre Le Mans, siger Jan Magnussen.