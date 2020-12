Otto Jørgensen (81) bliver hér kørt ud af Dansk Kabel TV Arena - kampen var afbrudt i over en halv time efter uheldet. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Drama: Rødovre-spiller hentet i ambulance i kamp mod Benløse

Sport DAGBLADET - 09. december 2020 kl. 21:27 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Benløses kamp mod Rødovre onsdag aften forløb den første halve times tid, som de fleste andre floorballkampe - med høj intensitet og en hel del scoringer. Benløse var foran med 4-2 og tilsyneladende på vej mod favoritsejren.

Men efter 33 minutters spil blev alt forudgående i kampen dog en smule ligegyldigt. For efter en hård - men på ingen måde svinsk - tackling fra Benløses Otto Heikurainen, faldt Rødovres Otto Jørgensen til jorden, hvorpå han et stykke tid lå ubevægelig efter at have slået nakken hårdt i tacklingsøjeblikket.

Jørgensen var dog relativt hurtigt kontaktbar og kunne kommunikere med Rødovre-staben. Kampen blev følgelig afbrudt i over en halv time, mens man først ventede på en ambulance, og siden på at paramedicinerne skulle konsultere Rødovre-spilleren grundigt. Inden de ganske forsigtigt lagde ham op på et såkaldt spineboard og siden op i en ambulanceseng og kørte ham på sygehuset.

Under hele kampafbrydelsen lå Rødovre-spilleren på siden og havde stadig ikke bevæget lemmerne, da han blev båret ud af hallen. Ganske dramatisk var det, og nu kan man kun krydse fingre for, at Otto Jørgensen kommer sig over uheldet uden varige mén.

Benløse vandt i øvrigt opgøret med 9-6.