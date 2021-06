Se billedserie Mads Pedersen er med i favoritfeltet. Foto: Peter Ebro

Send til din ven. X Artiklen: Det stærkeste DM i cykling nogensinde? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det stærkeste DM i cykling nogensinde?

Sport DAGBLADET - 19. juni 2021 kl. 08:57 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

DM-ugen i cykling blev torsdag skudt i gang i dag med enkeltstarterne, men som på forhånd vurderet blev der i herreelitens felt meget lidt spænding om udfaldet.

De to seneste års vinder, Kasper Asgreen, vandt igen - som alle eksperter havde forudset det - og nogenlunde lige så meget »efter bogen« var det, at Mikkel Bjerg skulle tage sølvet og Martin Toft Madsen bronzen.

Nej, så er der på forhånd vurderet langt mere uforudsigelighed at glæde sig til ved søndagens linjeløb, og derfor har vi allieret os med den tidligere cykelrytter Stefan Djurhuus, der i dag fungerer som fast medvært og ekspert på landets vel mest kendte podcast om cykling, Veloropa Podcast.

Djurhuus vil hér i optakten give sin favoritvurdering og hér tildele stjerner samt vurdere outsiderne, der ikke har været »gode« nok til at have fået en stjerne. Men før vi når til selve stjernefordelingen, vil cykeleksperten gerne knytte et par ord til årets startliste. Den er nemlig langt ud over det sædvanlige.

- Jeg synes, at med så mange danskere fra World Tour'en, der har valgt at komme hjem og køre DM i år (22 ud af 25, red.) og ikke mindst med de resultater, danskerne leverer i de store internationale løb, så vil jeg sige, at det er et historisk stærkt felt. Og jeg tror sjældent, at de danske kontinentalhold har haft så stor en udfordring som denne gang, når det kommer til at skulle snyde de store World Tour-mandskaber, siger Djurhuus.

Sidst dét skete - altså at en ikke-World Tour-rytter vandt DM - var i 2016, hvor Køge-drengen Alexander Kamp tog titlen. Og inden da skete det senest i 2012, hvor Sebastian Lander fra Bjæverskov snød alt og alle. Så skal det ske, skal det åbenbart komme fra en sjællænder... Måske.

Men tilbage frem til 2021 igen, for årets løb har start og mål i Give, men inden de afsluttende rundstrækninger i Give by, skal rytterne ud på en ganske hård rute med en stribe af landets skrappeste stigninger i særligt Vejle-området. Men hér følger Stefan Djurhuus' stjernevurdering fra tre til én.

***

Kasper Asgreen:

- Man kommer selvfølgelig ikke uden om Asgreen hér i 2021. Han er fuldstændig vanvittig i øjeblikket og har virkelig nået et nyt niveau. Han er forsvarende mester og han har vundet Flandern Rundt i år - blandt andet. Så han er meget svær at komme udenom. Ikke mindst har han så også den fordel, at han har to holdkammerater med fra Quickstep i form af Michael Mørkøv og Mikkel Honoré.

Magnus Cort:

- Cort har haft nogle rigtig stærke resultater i denne sæson, hvor han blandt andet vandt en bjergetape i et løb i Frankrig forleden, men også tidligere på sæsonen vandt en massespurt i Paris-Nice. Han kommer til at blive rigtig farlig, for han kan lidt af det hele, og han ser super stærk ud lige nu.

Michael Valgren:

- Valgren skal stort set nævnes i samme åndedrag som Cort, for først og fremmest kører de på samme hold (EF Education - Nippo, red.) og for det andet kender de hinanden utrolig godt ikke mindst fra deres fælles tid på Astana. Valgren har måske ikke dét der helt store topresultat i år, men han ser bare ekstremt godt kørende ud lige nu. Han er mere holdbar end de fleste, når han rammer topniveau, men til gengæld har han ikke nogen vildt god spurt, så han skal afsted udefra.

**

Mads Pedersen:

- Mads er en utroligt hurtig herre - og er vel nærmest blevet endnu bedre i spurterne i det sidste års tid. Kommer de hjem i en spurt i en stor gruppe, er han vel favoritten over dem alle. Han har til gengæld haft lidt problemer med holdbarheden i år og har også tabt nogle kilo på det seneste, ved jeg. For han har ikke set alt for godt ud på bakkerne i løbene i foråret.

Michael Mørkøv:

- Mørkøv kan lidt af det samme som Mads P, og præcis på samme måde som Mads, håber han også på, at der kommer en større gruppe hjem. Han er super hurtig på stregen, har tidligere vundet DM og kører til dagligt som leadout-mand på et af de bedste hold i verden.

Alexander Kamp:

- Alexander har tidligere vundet og har været to gange på podiet derudover, så han er en rigtig mesterskabsrytter. Han er rigtig gode til at ramme de dér enkeltdage, hvor der er meget på spil. Han har kørt sig meget op siden sidste år, og så har han jo ikke mindst den fordel - ligesom Mads P - at han kører for Trek-Segafredo. De kommer med fem ryttere i løbet i år, så de bliver svære at styre for de andre hold.

*

Mikkel Honoré:

- Han er måske lidt outsideren hos Quickstep, hvor Asgreen er den store stjerne, og hvor Mørkøv er manden med spurten. Men Mikkel kan måske selv udnytte, at han har så stærke kort på sit hold, for med de to på sin side, vil han ganske givet få muligheden for at angribe udefra, og en hård rute som denne passer ham ret godt.

Andreas Kron:

- Kron har for så vidt kørt så stærkt i år, at han alene ud fra dén betragtning måske godt kunne have haft flere stjerner. Han har to World Tour-sejre i sin første sæson på dét niveau. Men han har dét helt store problem, at han er eneste mand fra Lotto-Soudal. Det er rigtig svært at køre alene til et DM, for man får ikke rigtig »lov« til noget af de andre hold.

Mads Würtz Schmidt:

- En rytter, som har løftet sit niveau i år - ikke mindst med sin etapesejr i Tirreno-Adriatico. Han er råstærk og en meget klog rytter. Og så har han endda også en glimrende spurt. Men ligesom Kron har han dét problem, at han er den eneste fra sit hold (Israel Startup Nation, red.)

Søren Kragh Andersen:

- Under normale forhold burde han ligge højere på listen, for se bare på 2020, hvor han vandt to etapesejre i Touren. Kragh har bare ikke rigtig ramt den i år, hvor der også har været lidt intern uro hos hans hold DSM. Jeg er bange for, at det er gået lidt ud over hans træning.

Boblere:

Jakob Fuglsang:

- Han er selvfølgelig mega stærk, men hans helt store problem er, at ruten ikke er hård nok til en mand som ham. Langt de fleste hårde stigninger ligger inden for de første 120 kilometer - ud af over 220 i alt. Hans strategi er meget velkendt, og alle ved, at han skal afsted langt udefra og så skal han alene hjem, for han slår sjældent nogen i en spurt.

Niklas Larsen:

- Han blev toer for et par år siden og vandt Fyen Rundt for nylig. Han ved, hvordan man griber et cykelløb an, men om han har styrken til at være med på en rute med så mange højdemeter, det ved jeg ikke. Men det er klart en fordel, at hans Uno X-hold har flere ryttere til start.

Emil Vinjebo:

- Jeg synes, at han tidligere har været sindssygt godt kørende, men jeg synes, at han i år virker lidt tynget af det sindssygt høje niveau, der er på World Tour'en. Han er blevet sat til nogle opgaver hos Qhubeka Assos, som han ikke plejede hos Riwal, hvor han oftere fik en fri rolle. Han har dog den fordel af at have Andreas Stokbro med sig som holdkammerat.

Løbet kan ses på TV2 Sport søndag fra kl. 14.10.

relaterede artikler

Vinjebo håber på podiet til DM 17. juni 2021 kl. 16:55

Asgreen tager tredje DM-guld i træk 17. juni 2021 kl. 16:33