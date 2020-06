De sortklædte ungdomsryttere fra Roskilde CR får langt om længe lidt løbskilometer i benene igen - og det samme gør de andre sjællandske ungdomsryttere - når der lørdag køres ræs på dyrskuepladsen i Roskilde. Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Det første cykelløb efter coronapausen køres i Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det første cykelløb efter coronapausen køres i Roskilde

Sport DAGBLADET - 12. juni 2020 kl. 19:39 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag er en glædens dag, når Roskilde Cykle Ring står bag det første landevejsløb i Danmark, siden statsministerens nedlukning af landet d. 11. marts.

Forsamlingsloftet betyder som bekendt, at der stadig højst må samles 50 personer på samme sted - men det har cykelklubben kommet omkring ved at afholde løbet på dyrskuepladsen i Roskilde. Hér kan man nemlig spærre effektivt af, og dermed sikre, at der ikke kommer tilskuere til løbet.

Noget som i praksis er fuldstændig umuligt til et »almindeligt« landevejsløb i det fri. Men nu bliver der i stedet kørt i felter af omkring 30 rytteres størrelse fordelt på aldersklasser, og når hver gruppe så er kommet i mål, skal de omgående forlade dyrskuepladsen.

Og først derefter må den næste aldersklasse komme ind på dyrskuepladsen. Og så fremdeles.

Det fortæller Thomas Schlüter fra Roskilde CR, der sammen med et andet medlem i klubben fik løbet sat i søen.

- Faktisk var det DCU Sjælland, der for en lille måneds tid siden ringede til os og spurgte, om det var noget for os, at give os i kast med at arrangere et løb for børn og unge, fordi de jo vidste, at vi har dyrskuepladsen hér i Roskilde, fortæller Schlüter.

- Og ret sjovt så skete der dét to dage senere, at en anden forælder i klubben ringede til mig og spurgte, om vi ikke skulle prøve at få et løb i stand. Helt uafhængigt af DCU's opkald. Og så tænkte vi: Lad os se at komme i gang!

Hele løbet har dog stået og faldet med, om forsamlingsloftet blev hævet til de længe omtalte 50 mennesker hér den 8. juni.

Det skete som bekendt - og så manglede Thomas og co. bare lige en tilladelse fra politiet. Den kom i løbet af et par dage, og dermed er der nu klar til race.

- Det bliver selvfølgelig et lidt spøjst form for løb med alle de restriktioner, og ruten bliver kun 1,35 km lang og med masser af sving. Så der skal køres en pokkers masse omgange, men til gengæld bliver løbene så heller ikke vanvittigt lange, siger Thomas Schlüter.

Der køres i alle klasser fra U11 til U19 på distancer fra 9,5 til 36,5 kilometer. Kun ryttere fra DCU-distrikt Sjælland kan deltage, og ingen tilskuere må komme ind. Heller ikke forældre.