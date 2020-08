Det er slut - Jungsgaard stopper i FC Roskilde

- Vi har haft en sindssygt hård sæson, der krævede meget energi, og der skal meget energi til for at løfte fra nu af. Vi har ikke kunnet forberede os optimalt til den kommende halvsæson, og de spillere, vi har været i kontakt med har valgt andre klubber af mange årsager. Derfor har jeg ikke en oplevelse af, at min egne forberedelser har været gode nok til det her, siger Jungsgaard, der altså trak stikket og sagde op i slutningen af juli.