Dennis J.: - TMS-job er et skridt frem

Sport DAGBLADET - 27. april 2020 kl. 09:56 Af Anders Kamper

Fra fyret og skuffet kvindetræner i julen 2018 til talentchef - og træner - i samme klub halvandet år efter.

Dennis Jensen er tilbage i TMS Ringsted. 1. maj tiltræder han i en ny rolle i klubben - som talentchef og assistenttræner på U18-holdet, hvor han skal arbejde sammen med Trine Marott og Anders Larsen.

At Dennis Jensen glæder sig, er tydeligt, og det kan man klart høre i podcasten Pause Snak, som denne signatur har lavet med ham. Den ligger på både Spotify og Apple Podcast.

- Det er en nystartet rolle i klubben, og den er placeret under klubbens aktieselskab for 1. og 2. holdet samt U19-drengene. Miljøet omkring vores egne talenter skal optimeres, og jeg skal kigge på, hvilke talenter vi skal have til klubben og vores hold. Holdene under Liagholdet skal være bedre, for det har haltet lidt, siger Dennis Jensen, der ydermere også er leder af idrætsakademiet IKA, som TMS skal samarbejde med.

Her var Torben Winther tidligere chef, og ham har Jensen afløst.

Hvad skal der mere konkret ske, for mange klubber snakker jo om at ville have Sjællands bedste håndboldmiljø?

- Jeg skal være omkring vores U19-herrer og 2. holdet i dagligdagen, så meget det lader sig gøre, og så skal jeg scoute spillere, hvor vi kigger efter spillere, der har den rette profil til os. Vi går op i, at nye spillere, der kommer, vil træne. Vi skal ikke have ældre spillere fordi de er gode eller unge fordi de er store talenter. Vores skal både have talent og ville træne - de skal findes og overtales til at komme til os. Jeg skal også se på, hvad vi kan lære af andre klubber og andre sportsgrene og optimere, fortæller Dennis Jensen.

På en skala fra nul til 100, hvor er TMS så i det arbejde lige nu?

- Vi er langt, 70-80, for vi har en cheftræner i Christian Dalmose, der gerne vil bruge de unge spillere. Der har været debut til flere U19-spillere i sidste sæson, Christian Wacher og William Asmussen er med, men der har manglet en person, det har bundet tingene sammen. Bindeleddet mellem de tre hold skal være stærkere, og der skal jeg være med. Det handler om, hvor den enkelte spiller udvikler sig bedst. Helt nedefra er der mange på vej, så fundamentet er i orden, og derfor glæder jeg mig vildt til at komme i gang.

Men det er vel sværere at spille unge spillere ind på et Ligahold end på et hold i midten af 1. division?

- Det er nemmere at gøre plads til dem der, ja, end hvis man ligger med kniven på struben i bunden af Ligaen. Men det er nemmere at tiltrække spillere, når der er et Ligahold, hvor der er mulighed for samtræning og for at komme til at spille for holdet. Jo bedre vores herrehold ligger, jo større rollemodeller og inspiration er de for de unge. Der var nogle år, hvor hallen var tømt for ungdomsspillere, når herrerne spillede, og det var trist at se. Nu er de der igen, og det giver noget til en klub, at der er rollemodeller og at herrerne gæstetræner på IKA. Jo mere, man er forbundet, jo sjovere er det også at være Liga- eller 1. divisionsspiller. Der er plusser og minusser, men i det store regnskab ender det med plus, selv om det er sværere at komme på et Ligahold som ung spiller.

Hvert - eller hvert andet - år vil TMS have en af deres egne spillere op nedefra på 1. holdet, og der er allerede tegnet fire ungdomskontrakter.

- Hvis en af de fire kommer op på 1. holdet, så har vi gjort vores arbejde, for det er meget få, der kan gøre det - at gå ind som 1. års senior og være med. Det er stort spring fysisk. Det gør kun de ultra store talenter.

Hvad er det vigtigste for en ung spiller, når han/hun går fra ungdoms- til seniorspiller?

- For rigtig mange vil det være fysikken. En fløj kan måske klare sig, men det fysiske skal være der, og så skal motorikken være med også. Fysikken er bare det helt store.

Så når du kigger efter spillere, så er det alt over 185 cm du kigger efter?

- Jeg prøver at lade være! Det var sådan på et tidspunkt, men Nicolaj Nørager er jo ikke to meter høj, og 203 mål i 23 kampe er godkendt! Vi vil have hele spektret, for vi kigger efter noget andet også: Hårdt arbejde og ydmyghed blandt andet - det skal bankes ind i dem. Vi vil spille håndbold med højt tempo og offensivt forsvar, og de typer kigger vi efter. Vi har ikke en skabelon, som vi går efter.

I TMS lokker man unge spillere til på grund af træningsmiljøet og altså muligheden for at træne med gode spillere. Hvis alt flasker sig, så er muligheden der også for at spille på 1. holdet en dag.

- Vi har et miljø og en håndboldinteresse med to haller med håndbold i hele tiden, som man ikke finder få steder på Sjælland. Vi kan ikke tilbyde 1. hold til spillerne med det samme, men en mulighed for at komme til det, hvis man bliver god nok. Vi har et udviklingsmiljø, hvor vi sætter talenterne højt. Det har vi fået de seneste år, siger Dennis Jensen.

Han holder et skarpt øje med spillere, der kommer hjem til Sjælland fra efter- og højskoler, og konkurrencen er benhård.

- Der er ikke mange spillere at kæmpe om. De mindre klubber på Sjælland har det svært, og de har svært ved at finde trænere, og derfor kommer der færre talenter fra de klubber, og det er rigtig ærgerligt. Vi går efter en type spillere, og så går Køge og Roskilde efter andre, hvor de kan tilbyde 1. hold. Vi er alene om vores produkt, og de spillere vi kan se noget i, dem går vi efter. Vi står ikke med et net, når de unge kommer tilbage fra efterskole, men vi prikker enkelte spillere på skulderen og hører, om de kunne være interesseret i at spille i Ringsted, siger Dennis Jensen.

Han er altså næsten allerede tiltrådt i TMS efter en sæson i Dianalund, hvor han sidste sommer afløste Lars Nedergaard i 3. divisionsklubben. Corona´en har skåret de sidste tre kampe af, så nu er Dennis Jensen i grønt igen. Men altså ikke kun som træner.

- Hvis min rolle kun var at sidde på et kontor og så se noget håndbold, så havde jeg nok ikke sagt ja til det. Der er en trænerrolle i det også, og det er sammen med nogle mennesker, jeg kan sammen med. Jeg vil gerne være håndboldtræner og skal være det, men det er en vanvittig spændende rolle, jeg får nu, som supplerer det at være træner, så der er ikke ændret noget for mig. Det er et klart skridt fremad for mig. Det var stort for mig at blive 1. divisionstræner for mig som 30-årig, og det gik ikke som håbet, og jeg har haft en god sæson i Dianalund i en anden slags klub, hvor jeg har lært meget. Derfor er det et stort skridt at komme til herreafdelingen i TMS, hvor klubben satser sportsligt og også har dannet et aktieselskab. Jeg kan se mig selv i denne rolle i sindssyg lang tid.

Men du kunne vel lige så godt have ventet på et tilbud fra en 2. eller 1. divisionsklub, der ville have en med din profil?

- Så langt nåede det ikke. Da jeg skrev under med Dianalund, havde jeg kontakt med 1. og 2. divisionsklubber, men det blev ikke, og allerede før første turneringskamp med Dianalund kom første kontakt fra Henrik Dudek (formand i TMS Ringsted A/S, red.). Derfor var der kun spillet tre-fire kampe, da vi meldte ud, at jeg stoppede i klubben efter denne sæson. Derfor var jeg ikke på markedet, og det behøvede jeg heller ikke, for jeg har svært ved at se ret meget, der kan matche den rolle, jeg nu får i måske Sjællands bedste klub sammen med Nordsjælland og et par andre. Jeg behøvede ikke meget betænkningstid, da tilbuddet kom.

Tog Dudek dig på sengen med tilbuddet?

- Det gjorde han lidt. Der var en dialog første gang i Bavnehøjhallen, hvor vi snakkede om en rolle, vi kunne blive enige om. Jeg var interesseret og ville gerne tilbage til klubben, selv om jeg blev fyret fra damerne, men jeg var da lidt overrasket over, at han kom allerede inden første turneringskamp.

Dennis Jensen blev fyret før jul 2018 som cheftræner for TMS Ringsteds kvinder i 1. division, efter at have haft ansvaret for holdet fra 1. januar samme år. Han var skuffet og vred, da det skete.

- Jeg synes det samme som den gang, men har lært rigtig meget af det, og jeg er glad for, at klubben og jeg holdt en sober tone i forløbet, og jeg kom i hallen bagefter. Jeg så alle damernes kampe, og som altid i livet var det rigtige ikke at brænde broer, og jeg blev fyret på grund af resultater og ikke fordi jeg ikke var vellidt eller noget andet.

Jeg har lært af det og tager det med videre, og jeg skulle ikke gerne have toppet som træner som 31 årig! Jeg surmuler ikke eller ser skævt til nogen.

Hvad er den vigtigste læring af tiden som cheftræner?

- Blandt andet, hvor vigtige resultaterne er i elitesport. Det vidste jeg godt, men jeg skulle have vært mere kynisk. Vi ville for meget med holdene og træningen, og det kan man ikke, når det meste hænger på en cheftræner. Vi var ikke skarpe nok, og så tabte vi fire kampe med et mål. Heldigvis klarede holdet sig og blev oppe. Jeg kunne måske også havet taget nogle ting i opløbet, så den resultatmæssige krise var blevet kortere.

Thomas Brønd afløste Dennis Jensen i foråret 2019 og fik hevet TMS i sikkerhed - til den fyrede træners glæde...

- Holdet var til det, og jeg sagde til Kamilla Davidsen (målvogter, red.), at jeg ikke var i tvivl om, at de ville overleve, for det var holdet til næsten uanset, hvilken løsning de havde fundet efter mig. Der var mange ting, der gjorde, at det ikke gik under mig, og de havde gode kort på hånden. Det var ingen let opgave, og også stort cadeau til Lasse Krøis (assistenttræner dengang, red.) - hverken han eller andre skulle synes, det var synd for mig, så de skulle give den gas. Jeg ville jo ikke blive gladere af, at de rykkede ned.

Var Dianalund så den rette hylde at starte fra igen?

- Ja, på mange måder var det. Der er forskel på Dianalund og TMS på mange måder, men det var et spændende år og et fint step ned i en klub, hvor man får en stor rolle som cheftræner. Men jeg savner den helt klare elitedel, hvor man udvikler spillere til højeste niveau.

Nu bliver du så også talentchef, men hvornår bliver du kun træner igen og dedikerer dig det?

- Godt spørgsmål. Foreløbig er jeg i den nye rolle i to sæsoner, men jeg er cheftræner som person og det er ikke rollen nu. Det er jeg afklaret med. Trine og Anders har deres hold (U19 og 2. divisionsholdet, red.), og der skal jeg have rolle også. Jeg ved ikke, hvornår jeg bliver cheftræner igen, for jeg fandt jo ud af for halvandet år siden, at det kan gå stærkt i håndbold. Lige nu fylder det ikke noget, men i fremtiden er jeg træner og med omkring noget talentudvikling.

Skal det være i TMS eller...?

- Hvis jeg kan vælge, så er det i TMS, for det er den klub, jeg har været mest i og har været i 12 år. Ringsted Hallen er et sted, jeg kan lide at komme, og jeg har ambitioner, som jeg håber at kunne leve ud i TMS. Ligesom alle spillerne, så drømmer jeg jo også alt muligt stort, og det er der mange år til endnu, når man er 31.

Siger Dennis Jensen, der altså først starter 1. maj, og der bliver han sendt hjem fra TMS med forbud om at udtale sig offentligt for at sikre lønkompensation.

Det har han så gjort nu.

