Frederik Wandahl (nummer to fra højre) kørte et ekstremt flot DM-løb og glæder sig til retsen af sæsonen for Bora-Hansgrohe. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den svenske dansker, der blev en stjerne i Roskilde

Sport DAGBLADET - 22. juni 2021 kl. 10:20 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Ud af de mere end 500 ryttere på World Tour'en - cykelsportens fineste selskab - er Frederik Wandahl den femteyngste. Så ja, han er i den yngste ene procent af alle professionelle cykelryttere på øverste hylde...

Frederik, som faktisk både er født i Sverige og har boet der i dele af sit liv, har dansk pas og det meste af hans familie kommer da også fra Dannevang. Men set med sjællandske briller er det mest bemærkelsesværdigt, at på trods af at han allerede nu har kørt et halvt år som World Tour-rytter for Bora-Hansgrohe, så er skal man ikke længere tilbage end efteråret 2019 for at finde hans sidste løb som en del af Team Roskilde Junior.

I mellem de to yderpoler havde Wandahl lige en enkelt - ekstremt coronabegrænset - sæson for Coloquick i 2020, men under alle forhold er det ekstremt usædvanligt, at han han allerede som 19-årig fik kontrakt - ikke bare på World Tour'en, men også på et af de allerstørste hold i sporten overhovedet.

Hér er han nu holdkammerat med verdensstjernen Peter Sagan, men også med en rytter som tyske Max Schachmann, som efterhånden er tæt på samme stjernestatus. Wandahl har, for sin del, i stedet fået lov virkelig at mærke hakkeordenen på storholdet i denne sin debutsæson.

I samfulde de løb, han har kørt i år har han fået lov at være være decideret vandbærer. Ikke bare hjælperytter forstået som en rytter, der sidder med i finalen, men så dér skal ofre sig for sin kaptajn - nej, en vaskeægte vandbærer, der gør alt det sure arbejde i starten af etaperne, inden tv-kameraerne som oftest overhovedet er kommet på.

Det være sig i hvert fald indtil for en måned siden, for i det mindre etapeløb Ungarn Rundt fik Frederik for første gang lov at til køre sin egen chance. Det kastede en hæderlig samlet 25. plads af sig - men søndag eftermiddag ved DM i Give, så man Wandahl i fronten af et cykelløb på en måde, som man på ingen måde har set i 2021.

Den unge knøs kørte nemlig etablerede danske stjerner som Asgreen, Cort og Mads P. i smadder i DM-løbet. Ja, faktisk var det udelukkende Mads Würtz Schmidt, som Wandahl ikke kunne nedlægge, og dermed blev det til en højst overraskende DM-sølvmedalje for den spinkle rytter, der kørte for Team Roskilde Junior både i 2018 og 2019.

- Jeg havde godt nok følt, at formen var god efter Dauphiné (stort fransk etapeløb, red.), men en medalje - det var kun noget, jeg havde drømt. Og at jeg endda var så tæt på guldmedaljen, det havde jeg overhovedet ikke regnet med, sagde Frederik Wandahl efter løbet i Give.

Inden han tog de store briller på og kiggede mere ud over sæsonen generelt.

- Bora-Hansgrohe er et fedt hold at komme ind på, og i og med at jeg har fået en tre-årig kontrakt med holdet, så er der rigtig god tid til udvikling i år. Så jeg synes, at på trods af, at det har været hårdt til tider, så går det den rigtige vej.

- Og nu hvor jeg så har fået lov til at køre min egen chance og vist, at jeg kunne levere et resultat, så føler på alle måder, at jeg er på vej i den rigtige retning, og at jeg i øvrigt socialt føler mig tilpas på holdet, afrunder Frederik, for hvem den næste periode nu står på en mindre løbspause, hér hvor Tour de France går i gang i denne uge.