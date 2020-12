Se billedserie Mathias Høst bringer hér HB Køge foran. Men til sidst udlignede Fredericia. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Deja-vu for HB Køge

Sport DAGBLADET - 19. december 2020

HB Køge førte i langt hovedparten af årets sidste opgør - udekampen mod Fredericia. Men nøjagtig som i sidste uge, fik hjemmeholdet udlignet til slutresultatet 1-1 få minuter før tid.

Det var Fredericia, der sad på spillet og de største chancer i de første 20-25 minutter - herunder en kæmpemulighed til Dennis Høegh, som midt i feltet imidlertid sparkede lige på Oskar Snorre i HB Køge-målet.

Og derfor var det måske heller ikke helt efter spil og chancer, at HB Køge bragte sig foran efter et kvarter. Jubril Adedeji erobrede bolden på et meget giftigt sted - lige uden for Fredericias felt i højre side af banen. Han tog derpå et par skarpe træk og spillede bolden diagonalt bagud i feltet. Hér kom Mathias Høst til og indersidesparkede bolden sikkert i kassen.

10 minutter senere burde hjemmeholdet så absolut have udlignet, da Mikkel knudsen slap fri i højre side af feltet, men hans drønhårde spark fik Oskar Snorre akkurat en lab på bolden, som strøg op på undersiden af overliggeren. Inden kuglen atter sprang ned nærmest på selve stregen - og følgelig blev losset væk.

Hér var HB Køge ualmindeligt heldige!

Ind imellem de to aktioner havde Jubril Adedeji haft en fin afslutning fra en 20 meters penge - men det var dog ikke nær så farligt som Knudsens forsøg. Det samme kan siges om et par yderligere Fredericia-fosøg i den hærderlige ende - blandt andet et fra Agon Mucolli.

Sidst i 1. halvleg var det Andreas Oggesen, der var nærgående hos hjemmeholdet, men hans spark fra kanten af feltet, skruede den forkerte vej og uden om mål. Minuttet efter var det så gæsternes Mark Gundelach, som sendte et »sniger-skud« lige forbi mål - og på den måde blev en livlig 1. halvleg afsluttet.

Fra 2.halvlegs start var det efterhånden ret entydigt Fredericia, som sad på flæsket, og de rødblusede sværmede længe om HB Køges målfelt. Tættest på i det første kvarters massive pres var Christian Tue Jensen, men hans giftige frispark sneg sig lige uden om stolpen.

Der var efterhånden rigtig længe mellem Køge-snapsene, og det virkede som om, at spillerne - formodentlig imod træner Skarbalius' ønske - havde tænkt sig at forsøge at køre sejren hjem på den allerhårdeste måde i fodboldsporten: Ved at parkere bussen.

Helt indtil det 75. minut kørte kampen efter dette mønster, men så fik HB Køges Liam Jordan erobret bolden midt på hjmmeholdets bane. Og i noget, der lignede en blanding mellem et skud på mål og en aflevering, hamrede han bolden afsted i dybden. Ved bagerste stolpe kom Eddi Gomes glidende, men hans afslutning blev snuppet af Fredericia-keeper Elias Olaffsen.

Syv minutter før tid burde indskiftede Effiong Nsungusi have lukket og slukket kampen efter en omstilling. Men efter at være blevet spillet helt blank foran mål af Martin Koch, sparkede Effiong lige på keeperen.

Det så længe ud til at gå godt for HB Køge, men præcis som i Viborg ugen forinden, måtte man kapitulere i det 88. minut: Justin Shaibu krøllede bolden i nettet efter indlæg fra venstre. Surt show for udeholdet - men set over 90 minutter heller ikke helt ufortjent.