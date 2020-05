TMS Ringsted og Roskilde - og alle andre hold i 1. division i håndbold - må vente med at komme tilbage på træningsbanen. Denne række er nemlig ikke at karakterisere som »professionel idræt«, vurderer DIF. Foto: Jens Wollesen

Definition: TMS og Roskilde er ikke professionelle

Torsdag sidste uge lukkede Mette Frederiksen op for godteposen i sportens verden i den forstand, at man med øjeblikkelig virkning tillod at »al professionel idræt« kunne starte op igen.

Siden har DIF arbejdet med at få konkretiseret, hvad og hvem, der helt præcist kan defineres som værende udøvere af professionel sport. Den definition er man nu kommet frem til, og det gælder følgende rækker og soloatleter inden for følgende sportsgrene:

Afgrænsningerne betyder med andre ord, at 1. division i håndbold for herrer ikke er at karakterisere som »professionel idræt« i denne sammenhæng - måske noget overraskende for mange. Det betyder samtidig, at hverken TMS Ringsteds eller Roskildes spillere er tilbage på træningsbanen endnu - men i stedet er underlagt samme regler som breddeidrætten indtil videre.