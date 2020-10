Debutant og målscorer i HB Køge

- Det var en god følelse at komme ind og vinde sammen med holdet. Og det var en dejlig følelse at score i min debut. Gutterne har taget imod mig med åbne arme og har budt mig velkommen, og de har gjort det let for mig at falde til, og jeg er glad for, at de har taget så godt imod mig, så jeg var i stand til at spille godt i dag. Jeg synes, vi spillede en god kamp. Vi var godt organiserede som hold, og vi fandt vores vej i kampen og forsøgte at få bolden ned i bagrummet og gjorde det godt. Det var en fantastisk følelse da dommeren fløjtede af. Vi vandt og fortjente sejren, siger Noble Okello til HBKoge.dk.