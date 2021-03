HB Køge-drengen Frederik Munck er godt tilfreds med at være Roskilde KFUM-spiller i foråret. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Debutant Munck blev målscorer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debutant Munck blev målscorer

Sport DAGBLADET - 15. marts 2021 kl. 11:52 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Med to minutter tilbage af lørdagens kamp mellem Roskilde KFUM og AB Tårnby kom Frederik Munck på banen for KFUM.

Han er lejet ud til klubben i foråret sammen med Jonathan Canto, der var ude med karantæne, og Frank Assinki, der starter træningen på Lillevang i dag efter udstået corona-isolatioon ovenpå U20 Africa Cup.

På de 10 minutter nåede Frederik Munck at gøre sig gældende med hurtige ryk på venstre kant som afløser for Dino Karjasevic, og sandelig om ikke en af turene endte med en scoring til 3-0 efter en finurlig dribletur i AB Tårnby–forsvaret. Afslutningen blev ikke værre af at blive ramt på vejen, så bolden snød målmanden.

Siden scorede Rasmus Lundberg til 4-0, så alt i alt blev det en ret fin debut for Frederick Munck sammen med de tre andre debutanter, Amin El Barrani, Frederik Winther og Dino Karjasevic.

- Det var dejligt endelig at komme i gang efter en lang preseason i først HB Køge og så her. Vi startede perfekt, og det var fedt at komme ind. Jeg følte, jeg kom ind og gjorde en forskel og lykkedes med, jeg skulle. Jeg burde have scoret en mere, hvis jeg havde været lidt mere selvisk. Men vi vandt, og det er det vigtigste, siger Frederik Munck.

Hvad er den største forskel på HB Køge og KFUM?

- Det kører meget efter de samme principper med spilopbygningen og over kanterne, så på den måde har tilvænningen været ret nem. Jeg er glad for at være her og føler, jeg kan udvikle mere her end ved at spille end i HB Køge, hvor spilletiden ville være meget mindre. Det her er godt for min karriere som fodboldspiller, så jeg får noget hår på brystet ved at spille. Det er meget godt at få nogle kampe i 2. division, siger den unge mand fra Strøby.

Foreløbig er de tre HB Køge-spillere lejet ud til KFUM for foråret.

- Jeg håber da at komme tilbage med mere erfaring og flere kampe i benene, og så kan jeg forhåbentlig bidrage til holdet i HB Køge. Jeg vil jo gerne på holdet der, siger Frederik Munck.

Men nu er der et stykke arbejde at gøre i KFUM, nærmer sig midten af tabellen.

- Vi har muligheden for at spille med omkring top-6. Vi er blevet markant stærkere denne vinter med mange nye, så vi har muligheden for at spille med i midten, og om det så bliver top-6 eller -7, må tiden vise. Vi har niveauet til at være med.

Men hvorfor starter du ikke inde?

- Ja, det kan man spørge om! Det skal nok komme, og jeg skal lige i gang her. Jeg gjorde et fint indhop i dag (lørdag, red.), og så må træningen afgøre det, siger Frederik Munck fornuftigt og med benene på jorden.

Selv om han kommer fra 1. divisionstrup, så er truppen i KFUM stærkt besat, så man tager ikke bare lige en plads.