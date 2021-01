Se billedserie Frank Mikkelsen har stadoig de bedste år i karrieren foran sig, mener han. Og dem vil han nu spendere et andet sted end i Ringsted. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

De to målmænd stopper i TMS Ringsted

Sport DAGBLADET - 18. januar 2021 kl. 17:23

Det er to markante personligheder, der siger farvel til TMS Ringsted, når indeværende sæson er overstået til sommer.

Det er nemlig begge de to målmænd hos TMS' ligaherrer, der tager afsked med klubben - altså Frank Mikkelsen og Brian Jørgensen. Det skriver TMS Ringsted i en pressemeddelelse mandag.

Mikkelsen vil til sommer have spillet i Ringsted i to år, mens Jørgensen har en lang række år at se tilbage på som målmand i TMS. Undervejs dog afbrudt af et ophold i HØJ.

Hos Frank Mikkelsen er det ønsket om at kunne komme til en anden, måske større dansk klub - eller en tur uden for landets grænser - der er årsagen til at han stopper i den midtsjællandske klub.

- Jeg har stadig mine bedste år foran mig. Jeg kigger både efter min kommende klub i Danmark samt udlandet. Jeg er klar på nye udfordringer. Jeg har været meget glad for min tid i Ringsted og har været glad for spillerne samt teamet omkring, nu skal jeg gøre tingene ordentligt færdig, således jeg afleverer et ligahold, siger Mikkelsen i pressemeddelelsen.

For Brian Jørgensen er det til gengæld en helt anden årsag, der ligger til grund for hans stop i TMS. Den bundrutinerede keeper lægger nemlig håndboldtøjet på hylden og prioriterer fremover familielivet.

- Dette er min sidste sæson i min aktive karriere, og jeg er privilegeret at jeg kan slutte den af i landets bedste række, og ikke mindst for TMS Ringsted som jeg har brændt så meget for. Spillerne og teamet omkring holdet, har gjort det til en fornøjelse at vende hjem igen. Familielivet kalder, men først vil jeg gøre alt for at aflevere et hold i ligaen til den kommende sæson også, sammenfatter Brian Jørgensen.